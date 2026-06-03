Mushroom Coffee Health Benefits

 

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कॉफीत मशरूम मिसळून पितात? कारण ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल

Anushka Tapshalkar

Mushroom Coffee Health Benefits

Mushroom Coffee

मशरूम कॉफीमध्ये नियमित कॉफी बीन्ससोबत Lion's Mane, Reishi, Chaga यांसारख्या औषधी गुणधर्म असलेल्या मशरूमचे अर्क मिसळले जातात.

कमी कॅफिन, जास्त संतुलित ऊर्जा

सामान्य कॉफीपेक्षा यात जवळपास 50% कमी कॅफिन असते. त्यामुळे ऊर्जा मिळते, पण हात थरथरणे किंवा जास्त अस्वस्थता जाणवत नाही.

मेंदूची कार्यक्षमता वाढते

Lion's Mane मशरूम स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि मानसिक स्पष्टता सुधारण्यास मदत करू शकते.

Stress Free

तणाव आणि चिंता कमी

Reishi हा Adaptogen मानला जातो. तो शरीरातील तणावाचे हार्मोन (Cortisol) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतो.

Immunity

मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती

Chaga आणि Turkey Tail मशरूममध्ये भरपूर अँटिऑक्सिडंट्स असतात, जे इम्युनिटी वाढवण्यास आणि सूज कमी करण्यास मदत करू शकतात.

स्टॅमिना वाढ

Cordyceps मशरूम शरीरातील ऑक्सिजनचा वापर सुधारून सहनशक्ती आणि ऊर्जा वाढवू शकतो.

Doctor's Advice

हे लक्षात ठेवा!

मशरूम कॉफीचे फायदे आशादायक असले तरी अनेक दावे अजूनही मर्यादित संशोधनावर आधारित आहेत. तसेच ती सामान्य कॉफीपेक्षा महाग असू शकते आणि काही लोकांना पचनाशी संबंधित त्रास होऊ शकतो.

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