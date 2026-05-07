हापूस ते लंगडा! आंब्यांच्या प्रसिद्ध जातींना नावं कशी मिळाली जाणून घ्या

भारतात आंबा हे केवळ फळ नसून संस्कृतीचा भाग आहे; प्रत्येक जातीमागे एक अनोखी कहाणी आणि इतिहास दडलेला आहे.
महाराष्ट्राची शान असलेल्या हापूसचे नाव पोर्तुगीज सेनानी 'अफोंसो डी अल्बुकर्क' यांच्या नावावरून पडले आहे.
केसरी रंग आणि मनमोहक सुगंधामुळे याला 'केसर' म्हणतात; याची लागवड १९३१ मध्ये जुनागढच्या नवाबांच्या बागेत सुरू झाली.
पोपटाच्या (तोता) चोचीसारखा आकार असल्यामुळे या आंब्याला 'तोतापरी' असे नाव पडले असून हा लोणच्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
वाराणसीच्या एका लंगड्या पुजाऱ्याने सर्वप्रथम याची लागवड केली होती, त्यांच्यावरूनच या रसाळ आंब्याला 'लंगडा' हे नाव मिळाले.
लखनौ जवळील 'दशहरी' गावातून एका झाडापासून या जातीची सुरुवात झाली आणि आज हा आंबा देशभर लोकप्रिय आहे.
सोळाव्या शतकात शेरशाह सुरी यांनी या जातीची लागवड केली होती; हा आंबा त्याच्या जबरदस्त गोडव्यासाठी ओळखला जातो.
नीलम आंबा उशिरा पिकतो, त्यामुळे मुख्य हंगाम संपल्यानंतरही ऑगस्ट महिन्यापर्यंत याचा आनंद घेता येतो.
