हापूस ते लंगडा! आंब्यांच्या प्रसिद्ध जातींना नावं कशी मिळाली जाणून घ्या

Aarti Badade

भारताची संस्कृती आणि आंबा

भारतात आंबा हे केवळ फळ नसून संस्कृतीचा भाग आहे; प्रत्येक जातीमागे एक अनोखी कहाणी आणि इतिहास दडलेला आहे.

हापूस (Alphonso) - नावाचा पोर्तुगीज संबंध

महाराष्ट्राची शान असलेल्या हापूसचे नाव पोर्तुगीज सेनानी 'अफोंसो डी अल्बुकर्क' यांच्या नावावरून पडले आहे.

केसर (Kesar) - रंग आणि सुगंधाची जादू

केसरी रंग आणि मनमोहक सुगंधामुळे याला 'केसर' म्हणतात; याची लागवड १९३१ मध्ये जुनागढच्या नवाबांच्या बागेत सुरू झाली.

तोतापरी (Totapuri) - नावाप्रमाणेच आकार

पोपटाच्या (तोता) चोचीसारखा आकार असल्यामुळे या आंब्याला 'तोतापरी' असे नाव पडले असून हा लोणच्यासाठी प्रसिद्ध आहे.

लंगड़ा (Langda) - एका पुजाऱ्याची गोष्ट

वाराणसीच्या एका लंगड्या पुजाऱ्याने सर्वप्रथम याची लागवड केली होती, त्यांच्यावरूनच या रसाळ आंब्याला 'लंगडा' हे नाव मिळाले.

दशहरी (Dasheri) - एका गावापासून झालेली सुरुवात

लखनौ जवळील 'दशहरी' गावातून एका झाडापासून या जातीची सुरुवात झाली आणि आज हा आंबा देशभर लोकप्रिय आहे.

चौसा (Chausa) - शेरशाह सुरींचा आवडता

सोळाव्या शतकात शेरशाह सुरी यांनी या जातीची लागवड केली होती; हा आंबा त्याच्या जबरदस्त गोडव्यासाठी ओळखला जातो.

नीलम (Neelam) - पावसाळ्यापर्यंत टिकणारा आंबा

नीलम आंबा उशिरा पिकतो, त्यामुळे मुख्य हंगाम संपल्यानंतरही ऑगस्ट महिन्यापर्यंत याचा आनंद घेता येतो.

