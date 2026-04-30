काजू कतलीचा शोध 'कसा' लागला? काय घडल होत 400 वर्षांपूर्वी?

Aarti Badade

मुघलकालीन शाही मिठाई

काजू कतलीचा उगम मुघलकालीन शाही स्वयंपाकघराशी जोडला जातो, जी आज चव आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानली जाते.

ग्वाल्हेर किल्ल्यातील तुरुंगाशी नाते

प्रचलित मान्यतेनुसार, काजू कतलीचा इतिहास ४०० वर्षे जुना असून तिचा शोध एका दुकानात नव्हे, तर ग्वाल्हेर किल्ल्यातील तुरुंगात लागला होता.

गुरु हरगोबिंद साहिब यांचा काळ

सम्राट जहांगीरच्या काळात गुरु हरगोबिंद साहिब आणि अनेक राजे ग्वाल्हेर किल्ल्यात कैद असताना तेथील लोकांच्या सेवेतून ही मिठाई आकाराला आली.

सुटकेचे आणि आनंदाचे प्रतीक

जेव्हा कैद्यांची सुटका व्हायची, तेव्हा त्या आनंदाचे प्रतीक म्हणून काजूपासून एक गोड पदार्थ बनवून वाटला जायचा, जो पुढे 'काजू कतली' म्हणून ओळखला जाऊ लागला.

भारतात काजूचा प्रवेश

काजू मूळचे भारतीय नसून पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांनी ब्राझीलमधून ते गोव्यात आणले होते; सुरुवातीला याचा वापर जमिनीच्या संरक्षणासाठी केला जात असे.

हिऱ्यासारखा वैशिष्ट्यपूर्ण आकार

काजू कतलीला तिचा प्रसिद्ध हिऱ्याचा आकार आणि सौंदर्य राजघराण्यातील स्वयंपाक्यांनी चांदीचे काम व केशराचा वापर करून मिळवून दिले.

सणासुदीची शान

आज दिवाळी असो वा लग्नसमारंभ, चांदीच्या वर्खाने सजलेली काजू कतली ही भारतीय मिठाईंची खरी शान मानली जाते.

