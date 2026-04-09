कबड्डीपट्टू, रील स्टार ते दामिनी मार्शल; खंडणीचा गुन्हा दाखल झालेल्या पोलीस सोनाली हिंगे कोण?

पुणे पोलीस दलातील सोनाली हिंगे यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. प्राचार्यांना कारवाईची धमकी देत खंडणी उकळल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.
सोनाली हिंगे या पुणे शहर पोलिसांच्या दामिनी पथकातील पोलीस आहेत. महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेसाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे त्या ओळखल्या जातात.
सोशल मीडियावरही त्या सक्रीय असून रिल्स स्टार अशीही त्यांची ओळख आहे. पोलीस दलात येण्याआधी त्या कबड्डीपट्टूही होत्या.
सोनाली हिंगे यांनी वाणिज्य शाखेतून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलंय. त्यानंतर त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचाही अभ्यास केला. अधिकारी होण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं.
पीएसआय परीक्षेत त्यांना यशानं थोडक्यात हुलकावणी दिली. शेवटी खाकी वर्दीचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्या पोलीस भरतीत उतरल्या आणि यश मिळवलं.
गेल्या १२ वर्षांपासून सोनाली हिंगे पुणे पोलीस दलात कार्यरत आहेत. यात त्यांनी वाहतूक विभाग, कोंढवा पोलीस स्टेशन आणि शिवाजीनगर इथं काम केलंय.
शिवाजीनगर पोलीस ठाण्या अंतर्गत आता सोनाली हिंगे यांच्याकडे दामिनी पथकाच्या दामिनी मार्शल म्हणून जबाबारी आहे.
रिल्स स्टार अशीही ओळख असणाऱ्या सोनाली हिंगे यांच्यासह पोलीस दलातील तिघांवर आऱोपामुळे खळबळ उडाली आहे.
Hormuz islands
Esakal