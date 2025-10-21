धोनीपासून बुमराहपर्यंत, भारतीय क्रिकटर्सची दिवाळी, पाहा Photo

Pranali Kodre

दिवाळी

भारतात सध्या दिवाळीचा उत्साह आहे. सगळीकडे रोषणाई आणि फटाक्यांची आतिषबाजी पाहायला मिळत आहेत.

क्रिकेटपटूंची दिवाळी

अनेक भारतीय क्रिकेटपटूंनीही मोठ्या उत्साहात दिवळीचा सण साजरा केला असून त्यांचे फोटोही समोर आले आहेत.

एमएस धोनी

भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीने त्याचे कुटुंबिय आणि मित्रपरिवारासोबत दिवाळी साजरी केली.

सचिन तेंडुलकर

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने पत्नी अंजलीसोबत दिवाळी साजरी करतानाचा फोटो शेअर केला आहे.

सुरेश रैना

सुरेश रैनाने त्याच्या कुटुंबासमवेत दिवाळी साजरा करतानाचा फोटो शेअर केला आहे.

साई सुदर्शन

भारताचा युवा फलंदाज साई सुदर्शनने पारंपारिक वेशात दिवाळी साजरी केली.

युजवेंद्र चहल

फिरकीपटू युजवेंद्र चहलने त्याच्या आई-वडिलांसोबत दिवाळीचा आनंद घेतला.

दिनेश कार्तिक

दिनेश कार्तिकने त्याचे कुटुंबिय आणि मित्रांसोबत दिवाळी साजरी केली.

मयंक अगरवाल

भारताचा सलामीवीर मयंक अगरवालने पत्नी आणि मुलासोबत दिवाळी साजरा करतानाचा फोटो शेअर केला आहे.

शिखर धवन

भारताचा माजी सलामीवीर शिखर धवनने त्याची गर्लफ्रेंड सोफी शाईनसोबत दिवाळी साजरी केली.

रिषभ पंत

भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतनेही फटाके वाजवून कुटुंबासमवेत दिवाळीचा आनंद घेतला.

अभिषेक शर्मा

युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मानेही कुटुंबासोबत दिवाळी साजरी केली.

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराहने बहीण आणि आईसोबत दिवळी साजरी करतानाचा फोटो शेअर केला आहे.

