वनडेत भारतीय संघाचे सर्वात कमी वयात नेतृत्व करणारे कर्णधार

Pranali Kodre

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रलिया

शुभमन गिलने पर्थमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध १९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यातून भारताच्या वनडे कर्णधारपदाची धुरा हाती घेतली.

India vs Australia

|

Sakal

शुभमन गिल सातवा सर्वात युवा कर्णधार

त्यामुळे गिल भारतीय वनडे संघाचे सर्वात कमी वयात नेतृत्व करणारा सातव्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला.

Shubman Gill

|

Sakal

७. गिलचे वय

त्याने जेव्हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या वनडेत नेतृत्व केले, तेव्हा त्याचे वय २६ वर्षे ४१ दिवस होते.

Shubman Gill

|

Sakal

६. रवी शास्त्री

या यादीत सहाव्या क्रमांकावर रवी शास्त्री आहेत. त्यांनी जेव्हा २७ जानेवारी १९८७ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्यांदा वनडेत नेतृत्व केले होते, तेव्हा त्यांच वय २४ वर्षे २४५ दिवस होते.

Ravi Shastri

|

Sakal

५. विराट कोहली

पाचव्या क्रमांकावर विराट कोहली असून त्याने २ जुलै २०१३ रोजी श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्यांदा वनडेत नेतृत्व केले, तेव्हा त्याचे वय २४ वर्षे २३९ वर्षे होते.

Virat Kohli

|

Sakal

४. विरेंद्र सेहवाग

चौथ्या क्रमांकावर विरेंद्र सेहवाग आहे, त्याने १६ एप्रिल २००३ रोजी बांगलादेशविरुद्ध पहिल्यांदा वनडेत नेतृत्व केले, तेव्हा त्याचे वय २४ वर्षे १७८ दिवस होते.

Virender Sehwag

|

Sakal

३. कपिल देव

कपिल देव तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांनी श्रीलंकेविरुद्ध १२ सप्टेंबर १९८२ रोजी पहिल्यांदा वनडेत नेतृत्व केले, तेव्हा त्यांचे वय २३ वर्षे २४९ दिवस होते.

Kapil Dev

|

Sakal

२. सुरेश रैना

दुसऱ्या क्रमांकावर सुरेश रैना असून त्याने २८ मे २०१० रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध पहिल्यांदा वनडेत नेतृत्व केले, तेव्हा २३ वर्षे १८२ दिवस वय होते.

Suresh Raina

|

Sakal

१. सचिन तेंडुलकर

पहिल्या क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर असून त्याने २८ ऑगस्ट १९९६ रोजी श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्यांदा भारताचे नेतृत्व केले, तेव्हा त्याचे वय २३ वर्षे १२६ दिवस होते.

Sachin Tendulkar

|

Sakal

वनडे, कसोटी आणि टी२० मधील कर्णधार म्हणून पहिला सामना हरणारे दोन भारतीय क्रिकेटर

Shubman Gill

|

Sakal

येथे क्लिक करा