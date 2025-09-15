साखर नियंत्रणापासून वजन कमी करण्यापर्यंत धनिया खाण्याचे फायदे!

Aarti Badade
अँटीऑक्सिडंट्स, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध धनिया पावडर अनेक आजारांवर रामबाण ठरते.
धनियातील बोर्निओल आणि लिनालूल पचनास मदत करतात, गॅस, अपचन व जुलाब कमी करतात.
धनिया पावडर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते. मधुमेही रुग्णांसाठी उपयुक्त.
फ्री रॅडिकल्सशी लढून पेशींचे नुकसान टाळते आणि शरीराला तरतरी आणते.
अँटीसेप्टिक व अँटीफंगल गुणधर्म त्वचेवरील जळजळ कमी करतात आणि त्वचा निरोगी ठेवतात.
जीवनसत्त्वे आणि पोषक घटकांमुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती मजबूत होते.
धनिया पावडर शरीरातील विषारी व जड रसायने बाहेर टाकण्यास मदत करते.
व्हिटॅमिन के आणि फोलेट हृदयाचे रक्षण करतात, तर चयापचय सुधारून वजन नियंत्रणात ठेवतात.
धनिया पावडरचे दैनंदिन सेवन आरोग्यासाठी अनेक पटींनी फायदेशीर आहे.
