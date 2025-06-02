बाप्पाच्या आवडीच्या मोदकांची अशी बनवा भन्नाट भाजी; लगेच नोट करा रेसिपी

Anushka Tapshalkar

भाजीपद्धतीने उकडीचे मोदक

मोदक हे गणपतीचे प्रिय आहेत, पण यावेळी त्यालाच देऊया एक खास चविष्ट ट्विस्ट!

Bhajistyle Ukdiche Modak | sakal

मोदकाचे पीठ तयार करण्यासाठी साहित्य

यासाठी लागेल: १ कप तांदळाचे पीठ, १ कप पाणी, ¼ चमचा मीठ आणि १ चमचा तेल.

Rice Flpur Dough For Making Modak | sakal

गोड सारणासाठी साहित्य

१ कप ओल्या नारळाचा किस, ¾ कप गूळ (चवीनुसार), ¼ चमचा वेलदोडा पूड आणि चिमूटभर मीठ.

Ukdiceh Modak Filling | sakal

भाजीसाठी हवे असेल ते

६-७ वाफवलेले मोदक, १ मध्यम चिरलेला कांदा, ४-५ लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आले, फोडणीसाठी मोहरी, हिंग, कढीपत्ता, कोथिंबीर, खोबरे, तिखट, हळद, मीठ आणि २ चमचे तेल.

Tadka and Curry Ingredients | sakal

उकडीचे मोदक कसे कराल?

पाणी उकळून त्यात मीठ व तेल घालावे. नंतर तांदळाचे पीठ घालून झाकून ठेवावे. थोडे थंड झाल्यावर पीठ मळून घ्यावे.

Kneading The Dough | sakal

गोड सारण बनवण्याची कृती

गॅसवर गूळ व नारळाचे मिश्रण शिजवावे. घट्ट होत आल्यावर वेलदोडा पूड टाका. गार झाल्यावर सारण भरून मोदक तयार करा.

Making The Filling | sakal

तयार मोदक वाफवून घ्या

मोदक वाफवायला ठेवून साधारण १०-१५ मिनिटे वाफवावे. आता ते भाजीसाठी तयार आहेत!

Steaming The Modak | sakal

आता करूया मोदकांची चविष्ट भाजी!

फोडणी करून त्यात कांदा, आले-लसूण परतवा. तिखट, हळद घालून मोदक टाका. थोडे पाणी घालून झाकण ठेवून शिजवा.

Making The Bhaji | sakal

शेवटचा टच – स्वादात भर घालणारा!

शेवटी वरून कोथिंबीर, किसलेले खोबरे टाका आणि गरमागरम वाढा!

Garnish and Serve | sakal

