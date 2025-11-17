स्लीप ॲप्निया म्हणजे काय? सामान्यत: दिसतात 'ही' लक्षणं

Anushka Tapshalkar
स्लीप ॲप्निया म्हणजे झोपेत श्वास घेण्यास अडथळा येणे, ज्यामुळे व्यक्तीचा श्वास काही वेळासाठी थांबतो.
Sleep Apnea
रात्री झोपेत 10–20 सेकंद श्वास थांबणे आणि जोरदार घोरणे ही स्लीप ॲप्नियाची प्रमुख लक्षणे.
Snoring or Clogged Nose
झोपेत नाक चोंदणे, श्वास घेण्यात त्रास होणे आणि मध्येच जोराचा घाम फुटणे दिसून येते.
Blocked Nose or Sudden Sweating
उठल्यावर तीव्र डोकेदुखी, शरीराचा थकवा आणि दिवसभर झोप येणे हे यात सामान्य आहे.
Morning Headache
स्मरणशक्ती कमी होणे, एकाग्रता कमी होणे आणि नवीन शिकताना अडथळे येणे ही वारंवार दिसणारी लक्षणे आहेत.
Problem in Focusing
मूड स्विंग्स, चिडचिड, व्यक्तिमत्त्वात बदल आणि नैराश्याची भावना जाणवू शकते.
Mood Swings
रात्री वारंवार लघवीसाठी उठणे आणि सकाळी तोंड-घसा कोरडा पडणे ही सामान्य लक्षणे.
Constant Urinating & Dry Throat
मधुमेह, उच्चरक्तदाब, हृदयरोग, स्ट्रोक आणि वजन वाढण्याचा धोका वाढतो; त्यामुळे तज्ज्ञ डॉक्टर्सकडून तपासणी व उपचार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
Higher Risk of Chronic Diseasesw
