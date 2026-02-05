फ्रोझन मटार सगळ्यांसाठी नाही! ‘या’ लोकांनी खाल्ल्यास वाढू शकतात समस्या

Puja Bonkile

फ्रोझन मटार

फ्रोझन मटार हे हिरव्या मटारपासून तयार केले जाते.

सोलून स्वच्छ

हिरवे मटार सोलून स्वच्छ केले जातात. नंतर उकळत्या पाण्यात टाकतात.

पोषक घटक

यामुळे मटारची चव आणि पोषक घटक सुरक्षित राहतात.

मटार दीर्घकाळ

थंड झाल्यावर फ्रीज केले जातात. यामुळे मटार दीर्घकाळ जाते राहतात.

गॅस किंवा ब्लोटिंग

ज्या लोकांना गॅस किंवा ब्लोटिंगची समस्या आहे त्यांनी फ्रोझन मटार खाणे टाळावे.

अपचन

जर तुम्हाला अपचनाची समस्या असेल तर मटार खाणे टाळावे.

सोडियम वाढणे

काही ब्रँड्समध्ये मीठ मिसळलेले असू शकते, त्यामुळे शरीरातील सोडियम वाढू शकते. यामुळे अनेक समस्या वाढू शकतात.

फूड पॉयझनिंग

अयोग्य पद्धतीने साठवलेले फ्रोझन मटार खाल्ल्याने फूड पॉयझनिंग होऊ शकते. यामुळे शक्य असल्यास असे मटार खाणे टाळावे.

