महागड्या फेशियलची गरज नाही! फळांचा पल्प देईल इन्स्टंट ब्राइटनेस

Aarti Badade

फळांचा पल्प आणि सौंदर्य

आरोग्यासोबतच फळे त्वचेचे सौंदर्य वाढवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात; फळांच्या गराचा (पल्प) वापर करून तुम्ही घरीच नॅचरल फेशियल करू शकता.

काय आहे फ्रूट फेशियल?

फळांमधील नैसर्गिक जीवनसत्त्वे आणि घटकांचा वापर करून त्वचेला मसाज केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते आणि त्वचेला खोलवर पोषण मिळते.

केळी - नॅचरल ग्लोसाठी सर्वोत्तम

केळ्याचा पल्प त्वचेला नैसर्गिक चमक देतो आणि त्यातील एक्सफोलिएटिंग गुणधर्मांमुळे मृत पेशी सहज निघून जातात.

टॅनिंग आणि सुरकुत्यांपासून सुटका

केळ्यामध्ये वृद्धत्वविरोधी (Anti-aging) गुणधर्म असतात, जे चेहऱ्यावरील सुरकुत्या आणि टॅनिंगची समस्या कमी करण्यास मदत करतात.

संत्री - नॅचरल ब्लीचिंग एजंट

संत्र्याचा पल्प नैसर्गिक ब्लीच म्हणून काम करतो; यातील अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे मुरुमांची समस्या कमी होऊन चेहऱ्यावर झटपट चमक येते.

पपई - नितळ त्वचेचे रहस्य

पपईमधील पपेन एन्झाईम मृत पेशी काढून नवीन आणि निरोगी पेशी तयार करण्यास मदत करते, ज्यामुळे त्वचेचा रंग सुधारतो.

फळांचा पल्प कसा वापरावा?

फळे मॅश करून त्याचा लेप चेहऱ्यावर १५-२० मिनिटे लावा आणि सुकल्यानंतर थंड पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा.

रसायनांशिवाय नैसर्गिक सौंदर्य!

रसायनयुक्त प्रॉडक्ट्सपेक्षा फळांचा पल्प सुरक्षित असतो; आठवड्यातून दोनदा याचा वापर केल्यास चेहरा नेहमी टवटवीत दिसेल.

