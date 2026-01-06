भाडेकरू घर सोडायला तयार नाही झाला तर काय कराल?

Aarti Badade

करार संपल्यावर कायदेशीर स्थिती

"निश्चित मुदतीचा भाडेकरार संपल्यानंतरही नवीन करार न झाल्यास, मालमत्तेवरील भाडेकरूचा ताबा अनधिकृत मानला जातो."

घरमालकाने संयम बाळगणे गरजेचे

"भाडेकरू घर सोडत नसला तरी घरमालकाने कायद्याचा हातात घेऊन मनमानी करणे किंवा जबरदस्ती करणे चुकीचे ठरू शकते."

'या' चुका महागात पडू शकतात

"भाडेकरूची वीज किंवा पाणीपुरवठा खंडित करणे आणि कुलूप बदलणे बेकायदेशीर असून यामुळे मालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो."

पहिली पायरी: कायदेशीर नोटीस

"सर्वप्रथम वकिलामार्फत भाडेकरूला औपचारिक कायदेशीर नोटीस पाठवून घर रिकामी करण्याची स्पष्ट सूचना द्या."

नोटीसमध्ये मुदतीचा उल्लेख करा

"नोटीसमध्ये भाडेकरार संपल्याचे नमूद करून घर सोडण्यासाठी साधारणपणे १५ ते ३० दिवसांची वाजवी मुदत द्यावी."

नुकसान भरपाईची मागणी

"नोटीसमध्ये कराराच्या मुदतीनंतर जास्त काळ राहिल्याबद्दल मालमत्तेच्या नुकसान भरपाईची मागणीदेखील मालक करू शकतो."

भाडे स्वीकारणे टाळा

"भाडेकरार संपल्यानंतर भाडेकरूकडून नवीन भाडे स्वीकारू नका, कारण त्यामुळे त्याचा ताबा अधिकृत मानला जाण्याची शक्यता असते."

कायदेशीर मार्गाचाच अवलंब करा

"बहुतेक प्रकरणांमध्ये कायदेशीर नोटीस मिळाल्यानंतर भाडेकरू घर रिकामी करतात, अन्यथा न्यायालयाच्या माध्यमातून कारवाई करणे सुरक्षित ठरते."

