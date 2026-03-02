पोटात जळजळ अन् गॅस? मग 'ही' 5 फळे खाताना सावधान!

Aarti Badade
फळे आरोग्यासाठी उत्तम असली तरी, चुकीच्या वेळी किंवा चुकीच्या फळांच्या सेवनामुळे गॅस, छातीत जळजळ आणि पोट फुगण्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
संत्री आणि लिंबूवर्गीय फळांमध्ये 'सायट्रिक ऍसिड'चे प्रमाण जास्त असते. याचे अतिसेवन केल्यास ॲसिड रिफ्लक्स आणि छातीत जळजळ वाढू शकते.
लिंबामध्ये सायट्रिक ऍसिड भरपूर असते. विशेषतः सकाळी रिकाम्या पोटी लिंबू पाणी प्यायल्याने गॅस्ट्रिक ऍसिडचे उत्पादन वाढून पोटाला त्रास होऊ शकतो.
अननसाचा गुणधर्म आम्लयुक्त असतो. यातील एन्झाइम्स संवेदनशील आतड्यांना त्रास देऊ शकतात, ज्यामुळे पित्त वाढून पोटातील जळजळ अधिक तीव्र होते.
कच्चा आंबा पचायला जड असतो, ज्यामुळे अपचन होऊ शकते. तसेच आंबट द्राक्षांमुळे शरीरातील पित्त वाढून गॅस आणि फुशारकीची समस्या निर्माण होते.
पेरूच्या बिया पचायला कठीण असतात. बियांसोबत जास्त पेरू खाल्ल्याने पचनक्रियेत अडथळा येतो आणि पोट फुगल्यासारखे वाटू लागते.
आयुर्वेदानुसार, ज्यांचे पचन मंद आहे त्यांनी आंबट आणि तिखट फळे मर्यादित खावीत. पोट थंड ठेवण्यासाठी केळी किंवा टरबूज यांसारख्या फळांची निवड करणे अधिक श्रेयस्कर आहे.
