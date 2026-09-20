फळे खाण्यासाठी योग्य वेळ कोणती? सकाळ, दुपार, संध्याकाळ की रात्र?

Aarti Badade
फळे खाण्यासाठी सकाळची वेळ किंवा दोन जेवणांच्या मधील वेळ हा एक सोयीचा पर्याय मानला जातो.
best time to eat fruits
Sakal
सकाळी फळे खाल्ल्याने रात्रीच्या उपवासानंतर शरीराला नैसर्गिक साखर, फायबर आणि द्रव मिळतो.
best time to eat fruits
Sakal
मुख्य जेवणाच्या साधारण ३० ते ६० मिनिटे आधी फळे खाल्ल्यास आहारात पोषक घटक आणि फायबरचा समावेश करता येतो.
best time to eat fruits
Sakal
दोन जेवणांच्या मधल्या वेळेत भूक लागल्यास फळे खाणे हा पौष्टिक स्नॅकचा पर्याय ठरू शकतो.
best time to eat fruits
Sakal
फळे खाण्यासाठी ठरावीक एकच ‘परफेक्ट’ वेळ असते असे ठोस वैज्ञानिक नियम नाहीत, त्यामुळे आपल्या दिनचर्येनुसार वेळ निवडता येते.
best time to eat fruits
Sakal
जेवणानंतर लगेच फळे खाल्ल्याने पोषक घटक शोषले जात नाहीत, हा सर्वांसाठी लागू होणारा नियम नाही आणि फळे जेवणासोबतही खाता येतात.
best time to eat fruits
Sakal
रात्री झोपण्याच्या अगदी आधी फळे खाण्यापेक्षा दिवसभरातील सोयीच्या वेळेत फळांचा समावेश करणे आणि आपल्या शरीराची प्रतिक्रिया लक्षात घेणे योग्य ठरते.
best time to eat fruits
Sakal
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Sakal