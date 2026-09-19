तुमची ही एक सवय डोळ्यासाठी ठरू शकते घातक!

Aarti Badade
ही सवय डोळ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते!
eye care
Sakal
रात्री लेन्स लावल्याने डोळ्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होऊ शकतो आणि संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.
eye care
Sakal
लेन्समुळे डोळ्यांवर जंतू राहण्याची शक्यता वाढल्याने मायक्रोबियल केराटायटिससारखा गंभीर संसर्ग होऊ शकतो.
eye care
Sakal
सुरुवातीला डोळे लाल होणे, जळजळ किंवा डोळ्यात काहीतरी टोचल्यासारखे वाटणे अशी सौम्य लक्षणे दिसू शकतात.
eye care
Sakal
संसर्ग वाढल्यास कॉर्नियावर जखम किंवा अल्सर होऊन दृष्टी धूसर होणे आणि प्रकाशाचा त्रास होऊ शकतो.
eye care
Sakal
गंभीर संसर्गामुळे कॉर्नियाला मोठी इजा झाल्यास काही प्रकरणांत शस्त्रक्रिया किंवा कॉर्निया प्रत्यारोपणाची गरज लागू शकते.
eye care
Sakal
डोळे सतत लाल होणे, वेदना, धूसर दिसणे, प्रकाशाची संवेदनशीलता किंवा असामान्य स्त्राव जाणवल्यास लेन्स काढून तातडीने नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Japanese Prefer Night Bath
Sakal