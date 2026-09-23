किन्नरांच्या सुरक्षेत निघायची गणगौर मिरवणूक! पाहा 125 वर्षांपूर्वीचे फोटो

Vinod Dengale
गणगौर हा सण भारतातील उत्तर भागात साजरा केला जाणार एक पारंपरिक सण आहे.
125 YEARS OLD GANGAUR
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'गण' म्हणजे भगवान शिव आणि 'गौरी' म्हणजे माता पार्वती. हा सण शिव आणि पार्वतीच्या विवाहाचे व पवित्र प्रेमाचे प्रतीक मानला जातो.
125 YEARS OLD GANGAUR
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100 वर्षांपूर्वी राजस्थानमधील करौलीचे महाराजा भंवर पाल यांच्या काळात हा सण दिमाखात साजरा होत.
125 YEARS OLD GANGAUR
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फोटो दाखविल्याप्रमाणे त्या काळात गणगौरजींची सुंदर मूर्ती विशेष पद्धतीने मिरवणुकीत नेली जात असे.
Rare 125-Year-Old Ganagaur Festival Photos
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सरदार आणि ‘नजर’ म्हणजेच किन्नर यांच्या सुरक्षेत ही मिरवणूक किल्ल्याच्या रस्त्यांमधून जात असे.
Ganagaur Festival Old Photos
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गणगौरजींची मूर्ती भद्रावती नदीपर्यंत नेली जात असे. तेथे नदीचे पवित्र जल अर्पण केले जात असे.
Ganagaur Festival
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शंभर वर्षांपूर्वीचा हा फोटो आजही त्या राजेशाही गणगौर उत्सवाची आणि समृद्ध परंपरेची आठवण करून देतो.
125 Years Old Ganagaur Festival
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Rare 1880 Photo of the Historic Place Kshetra Mahuli
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