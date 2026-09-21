बाजीराव पेशव्यांनी मस्तानीला जिथे ठेवलं होतं ते क्षेत्र माहुली 1880 मध्ये असं दिसायचं

Vinod Dengale

क्षेत्र माहुली

सातारा जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र माहुली हे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळ आहे.

Kshetra Mahuli Today 

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पुराणांमध्ये उल्लेख

पुराणांमध्ये भगवान परशुराम तीर्थयात्रेला निघाले असताना काही काळ या ठिकाणी राहिले होते असे सांगितले जाते.

History 

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महत्त्व

शिवाजी महाराजांपासून ते पेशवाईपर्यंत सर्व काळात हे स्थान महत्त्वाचे होते.

Shivaji maharaj 

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बाजीराव-मस्तानी

बाजीराव-मस्तानीसुद्धा या भागात राहत होते अशा नोंदी असल्याचे सांगितले जाते.

Mastani Stayed Here 

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1880

1880 सालचा हा फोटो असून त्याकाळात क्षेत्र माहुलीचा परीसर असा दिसायचा.

Kshetra Mahuli 1880

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रामेश्वर मंदिर

श्री क्षेत्र माहुली हे कृष्णा आणि वेण्णा नद्यांच्या संगमावर असून रामेश्वर महादेवाचे मंदिर त्याकाळी असे दिसायचे.

Kshetra Mahuli 1880 photo 

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शूटिंग

अनेक मराठी आणि हिंदी चित्रपटांची शूटिंग तसेच सध्या प्री-वेडिंग शूट या ठिकाणी होते.

Pre-Wedding Shoot Spot 

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1980 चा ट्रेंड पाहिला, आता 1925 ची आळंदी पाहा! 5 वा फोटो तर पाहायलाच हवा!

See How Alandi Looked 100 Years Ago!

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