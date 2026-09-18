गणेशगल्लीच्या राजाच्या हातावर कावळा का आहे?

Aarti Badade
यंदाच्या २२ फुटी ‘मुंबईचा राजा’च्या मूर्तीतील या अनोख्या प्रतीकाने भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning
Sakal
‘महाराष्ट्राची वैष्णव परंपरा’ या संकल्पनेवर साकारलेल्या मूर्तीत गणेश आणि विठ्ठल-विष्णूचे अनोखे रूप एकत्र दाखवण्यात आले आहे.
Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning
Sakal
शंख, मोरपीस आणि अष्टभुजा रूपातून महाराष्ट्रातील भक्ती, वारकरी संप्रदाय आणि वैष्णव परंपरेचा भाव व्यक्त करण्यात आला आहे.
Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning
Sakal
कावळ्याचा समावेश लोकपरंपरा आणि भक्तीभावनेशी जोडलेल्या एका प्रतीकात्मक संकल्पनेतून करण्यात आला आहे.
Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning
sakal
पारंपरिक लोकमान्यतेनुसार कावळा घराच्या अंगणात आला की पाहुणा येणार, अशी समजूत अनेक ठिकाणी आढळते.
Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning
Sakal
कावळा → संदेश → पाहुणा → विठ्ठल → भक्ताची भेट, असा या संकल्पनेचा भक्तीमय भावार्थ सांगितला जातो.
बाप्पाच्या हातावरील कावळा हा शास्त्रीय नियम नसून लोकपरंपरा, संतपरंपरा आणि भक्तीभावनेवर आधारित प्रतीकात्मक मांडणी आहे.
Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning
Sakal
Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja
Sakal