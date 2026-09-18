गणेशगल्लीच्या राजाच्या हातावर कावळा का आहे?

Aarti Badade

गणेशगल्लीचा राजा

यंदाच्या २२ फुटी ‘मुंबईचा राजा’च्या मूर्तीतील या अनोख्या प्रतीकाने भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning

|

Sakal

यंदाची मूर्ती खास का आहे?

‘महाराष्ट्राची वैष्णव परंपरा’ या संकल्पनेवर साकारलेल्या मूर्तीत गणेश आणि विठ्ठल-विष्णूचे अनोखे रूप एकत्र दाखवण्यात आले आहे.

Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning

|

Sakal

मूर्तीमध्ये दिसतात विष्णूचे खास बारकावे!

शंख, मोरपीस आणि अष्टभुजा रूपातून महाराष्ट्रातील भक्ती, वारकरी संप्रदाय आणि वैष्णव परंपरेचा भाव व्यक्त करण्यात आला आहे.

Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning

|

Sakal

मग बाप्पाच्या हातावर कावळा का?

कावळ्याचा समावेश लोकपरंपरा आणि भक्तीभावनेशी जोडलेल्या एका प्रतीकात्मक संकल्पनेतून करण्यात आला आहे.

Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning

|

sakal

कावळा म्हणजे संदेशवाहक मानला जातो!

पारंपरिक लोकमान्यतेनुसार कावळा घराच्या अंगणात आला की पाहुणा येणार, अशी समजूत अनेक ठिकाणी आढळते.

Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning

|

Sakal

कावळ्याचा विठ्ठलाशी काय संबंध?

कावळा → संदेश → पाहुणा → विठ्ठल → भक्ताची भेट, असा या संकल्पनेचा भक्तीमय भावार्थ सांगितला जातो.

कावळा विठ्ठलाचे वाहन मात्र नाही!

बाप्पाच्या हातावरील कावळा हा शास्त्रीय नियम नसून लोकपरंपरा, संतपरंपरा आणि भक्तीभावनेवर आधारित प्रतीकात्मक मांडणी आहे.

Ganeshgalli cha Raja crow symbol meaning

|

Sakal

कोकणात गौरीला मांसाहारी नैवेद्य दाखवताना काय करतात?

Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja

|

Sakal

येथे क्लिक करा