कोकणात गौरीला मांसाहारी नैवेद्य दाखवताना काय करतात?

Aarti Badade
कोकणातील काही कुटुंबांमध्ये ज्येष्ठा गौरीला मटण, चिकन किंवा माशांचा ‘तिकटाचा नैवेद्य’ दाखवण्याची अनोखी परंपरा आहे.
Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja
Sakal
कोकणात गौरीला माहेरवाशिण मानले जाते आणि तिच्या पाहुणचारासाठी घरातील आवडीचे पदार्थ नैवेद्य म्हणून केले जातात.
Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja
Sakal
मासे, मटण आणि इतर मांसाहारी पदार्थ कोकणातील पारंपरिक आहाराचा भाग असल्याने गौरीच्या पाहुणचारातही त्यांचा समावेश केला जातो.
Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja
Sakal
पौराणिक लोककथेनुसार गौरी माहेरी येताना तिच्यासोबत आलेल्या शिवगण आणि भूतगणांसाठी मांसाहारी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती.
Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja
Sakal
लोकपरंपरेनुसार मांसाहारी नैवेद्य गौरीपेक्षा तिच्यासोबत आलेल्या शिवगण किंवा रक्षक शक्तींना तृप्त करण्यासाठी दाखवला जातो.
Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja
Sakal
काही घरांमध्ये गणपतीला शाकाहारी नैवेद्य दाखवताना गौरीसाठी मांसाहारी नैवेद्य केला जातो आणि दोघांच्या मध्ये कापडाचा पडदा धरला जातो.
Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja
Sakal
ज्या कुटुंबांमध्ये ही परंपरा पाळली जाते, तिथे गौरी भोजन किंवा विसर्जनाच्या दिवशी मांसाहारी नैवेद्य दाखवण्याच्या दिवसाला ‘तिकटाचा दिवस’ म्हटले जाते.
Non-Vegetarian Naivedya Offered During Gauri puja
Sakal
old hallmarking charges and rule
Sakal