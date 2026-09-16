गणेशगल्लीच्या राजाच्या हातावर कावळा का? कारण ऐकून थक्क व्हाल

Apurva Kulkarni

गणेश

गणशे चतुर्थीला बाप्पांचं धुमधडाक्यात स्वागत झाला. देशभरात बाप्पांच्या जयघोषानं परिसर दुमदुमून निघाला.

GANESH GALLI RAJA 2026

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raja mumbaicha

मुंबईचा राजा

दरम्यान गणेश गल्लीच्या राजाचं रुप दरवर्षीप्रमाणे वेगळं आणि खास पहायला मिळातं. यंदा मुंबईचा राजानं महाराष्ट्राची वैष्णव परंपरा संकल्पना साकारली आहे.

GANESH GALLI RAJA THEME,

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raja mumbaicha

कावळा

परंतु गणरायांच्या एका हातावर कावळा बसलेलं पहायला मिळतोय. पण तो कावळा का आहे? याचं कारण ऐकून तुम्ही सुद्धा थक्का व्हाल.

CROW SIGNIFICANCE IN GANESHOTSAV

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raja mumbaicha

कावळा काव-काव

संदेशवाहकाचे प्रतीक म्हणून कावळ्याला मानलं जातं.कावळा काव-काव करू लागला की, ‘घरी पाहुणे येणार’ अशी समजूत होती.

WARKARI TRADITION CROW

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raja mumbaicha

वारकरी संप्रदायी कथा

संतांच्या कथामध्ये कावळ्यांचा उल्लेख केला जातो. वारकरी संप्रदायात अनेक कथा आहेत.

GANPATI VIRAL PHOTO

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raja mumbaicha

'उड उड रे काऊ..'

त्यामध्ये 'उड उड रे काऊ..' 'पैलतीरी काऊ कोकता है' 'गोड कावळ्या' या संकल्पनेतून कावळ्याला महत्त्व प्राप्त झालं.

GANPATI FESTIVAL MUMBAI

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raja mumbaicha

विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ

विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ म्हणून नेहमी कावळ्याकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे यंदा बाप्पांच्या हातावर कावळा दाखवण्यात आलाय.

GANESH GALLI RAJA STORY

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raja mumbaicha

पिंडाला कावळाच का स्पर्श करतो? दुसरा पक्षी का नाही, जाणून घ्या

ROW DURING PITRU PAKSHA

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raja mumbaicha

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