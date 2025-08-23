गणपती बाप्पाला जास्वंदीचे फूल का प्रिय आहे?

सकाळ डिजिटल टीम

जास्वंदीचे फूल

गणपती बाप्पाला जास्वंदीचे फूल का प्रिय आहे या मागची कारणं काय आहेत जाणून घ्या.

शुद्धशुद्ध आणि पवित्र

जास्वंदीचे फूल अत्यंत शुद्ध आणि पवित्र मानले जाते. गणपती हा शुद्धतेचा आणि मांगल्याचा देव आहे, म्हणून त्यांना हे फूल अर्पण केले जाते.

सकारात्मकतेचे प्रतीक

जास्वंदीच्या फुलाचा तेजस्वी लाल रंग उत्साह, ऊर्जा आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक मानला जतो. गणपती हा शक्ती आणि ऊर्जेचा देव असल्यामुळे त्यांना हे फूल विशेष प्रिय आहे.

विघ्नहर्ता

गणपतीला विघ्नहर्ता मानले जाते. जास्वंदीचे फूल नकारात्मकता दूर करून सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते, असे मानले जाते. यामुळे ते अडथळे दूर करण्याच्या गणपतीच्या भूमिकेशी जोडले जाते.

पंचमहाभूत

जास्वंदीच्या फुलाला साधारणतः पाच पाकळ्या असतात. हिंदू धर्मात पाच ही संख्या पंचमहाभूतांशी (पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश) संबंधित आहे. ही पाच तत्त्वे गणपतीच्या रूपाशी जोडली जातात आणि त्यांच्या पूजेत महत्त्वाचे मानली जातात.

देवी पार्वती

काही धार्मिक कथांनुसार, जास्वंदीचे फूल गणपतीची आई, पार्वतीला खूप आवडते. त्यामुळे, जे फूल आईला प्रिय आहे, तेच फूल गणपतीलाही आवडते, अशी श्रद्धा आहे.

ज्ञानाचे प्रतीक

जास्वंदीचे फूल बुद्धी आणि ज्ञानाचे प्रतीक मानले जाते. गणपती हा बुद्धीचा देव आहे, त्यामुळे हे फूल अर्पण केल्याने बुद्धी आणि ज्ञानाचा विकास होतो, अशी भावना आहे.

आध्यात्मिक ऊर्जा

हे फूल अर्पण केल्याने गणपतीच्या मूर्तीमध्ये अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा संचारते असे मानले जाते, ज्यामुळे भक्तांना सकारात्मक स्पंदने मिळतात.

नैसर्गिक उपलब्धता

जास्वंदीचे फूल सहज उपलब्ध होते आणि ते वर्षभर फुलते. त्यामुळे भक्तांना गणपतीची पूजा करण्यासाठी हे फूल मिळवणे सोपे जाते.

