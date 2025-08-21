गणपती बाप्पाचं वाहन उंदीरच का?

सकाळ डिजिटल टीम
गणपतीचे वहान उंदीरच का आहे काय आहेत या मगची करणं जाणून घ्या.
पौराणिक कथेनुसार, एकदा गजमुखासुर नावाचा एक राक्षस होता. त्याने देवांना खूप त्रास दिला. गणपतीने त्याला युद्धात हरवून त्याचे एका मोठ्या उंदरात रूपांतर केले. ही कथा गणपतीच्या अहंकारावर विजय मिळवण्याच्या शक्तीचे प्रतीक असल्याचे म्हंटले जाते.
मूषक नावाचा एक उंदीर खूप गर्विष्ठ होता. गणपतीने त्याला आपल्या पाशात पकडल्यावर मूषकने आपल्या चुकीची कबुली दिली आणि शरणागती पत्करली. तेव्हापासून गणपतीने त्याला आपले वाहन म्हणून स्वीकारले. असे ही म्हंटले जाते.
उंदीर हे भौतिक जगाचे आणि अज्ञानाचे प्रतीक आहे. तो अंधारात राहतो, ज्यामुळे अज्ञानाचा आणि भौतिक वासनांचा अर्थ मिळतो. गणपती उंदरावर बसून, त्याच्या बुद्धीच्या आणि ज्ञानाच्या मदतीने या वासनांवर आणि अज्ञानावर नियंत्रण ठेवतात अशी मान्यता आहे.
उंदीर एक चपळ आणि सूक्ष्म प्राणी आहे. तो कोणत्याही लहानशा जागी सहजपणे प्रवेश करू शकतो. यामुळे, गणपती त्याच्या मदतीने कोणत्याही समस्येच्या मुळापर्यंत पोहोचू शकतो आणि ती समस्या सोडवू शकतो असे ही काही कथांमध्ये म्हंटले आहे.
गणपतीचा विशाल आकार आणि उंदराचा लहान आकार हे दर्शवतो की गणपती खूप शक्तिशाली आहे, पण तो आपली शक्ती एका लहान प्राण्यावर बसून नियंत्रित ठेवतो.
उंदीर आपल्या वेगवान हालचालींसाठी ओळखला जातो. ही चपळता ज्ञानाची आणि बुद्धीची गती दर्शवते.
गणपतीचे उंदराला वाहन म्हणून स्वीकारणे, देव आणि सामान्य प्राणी यांच्यातील संबंध दाखवतो, जे दर्शवते की देव लहान-मोठ्या सर्व जीवांना समान मानतो.
उंदीर हे एक नकारात्मक प्राणी म्हणून पाहिले जाते, कारण ते वस्तूंची नासधूस करतात. गणपतीने त्याला आपले वाहन बनवून त्याला सकारात्मकतेकडे वळवले, हे दर्शवते.