यावर्षी गणेशोत्सव किती दिवसांचा? १०, ११, १२ की १३ दिवस?

Sandip Kapde
यंदाच्या गणेशोत्सवाला १४ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची जोरदार तयारी सुरू आहे.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
यंदाचा गणेशोत्सव १० किंवा ११ दिवसांचा नसून १२ दिवसांचा असल्याची चर्चा सुरू आहे.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
यंदा हरतालिका आणि गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी येत असल्याने उत्सवाची सुरुवात त्याच दिवशी होत आहे.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
हिंदू धर्मातील सण हे प्रामुख्याने पंचांगातील तिथीनुसार साजरे केले जातात.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
पंचांगानुसार काही वेळा एखाद्या तिथीचा क्षय होतो, तर काही वेळा तिथीची वृद्धी होते.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
यंदा गणेश चतुर्थी तृतीया तिथीच्या दिवशी येत असल्याचे पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांनी सांगितले.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
तृतीयेपासून अनंत चतुर्दशीपर्यंतचा कालावधी धरल्यास यंदाचा गणेशोत्सव १२ दिवसांचा होतो.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांनी यंदाचा उत्सव १२ दिवसांचा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
१२ दिवसांचा गणेशोत्सव हा दुर्मिळ योग असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहेत.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
याबाबत सुरू असलेल्या अनेक चर्चा केवळ अंधश्रद्धेवर आधारित असल्याचे देशपांडे यांनी म्हटले आहे.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
त्यामुळे यंदाचा गणेशोत्सव १२ दिवसांचा असणे हे पंचांगातील तिथींच्या गणनेमुळे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Ganeshotsav 2026: Why Is Ganpati Festival 12 Days Long This Year? Panchang Expert Explains
esakal
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esakal