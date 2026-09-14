Ganpati 21 Durva : गणपतीला 21 दुर्वाच का वाहिल्या जातात? जाणून घ्या यामागचं मोठं धार्मिक आणि पौराणिक कारण

बाळकृष्ण मधाळे
गणपतीच्या पूजेत दुर्वांना विशेष महत्त्व आहे. गणरायाला २१ दुर्वा अर्पण करण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे.
Why Are 21 Durva Offered to Ganpati?
esakal
दुर्वा या गणपतीला अत्यंत प्रिय मानल्या जातात. त्यामुळे गणेशपूजेत फुले आणि इतर पूजासाहित्याप्रमाणे दुर्वांनाही महत्त्वाचे स्थान आहे.
Why Are 21 Durva Offered to Ganpati?
esakal
हिंदू धर्मात २१ हा अंक शुभ आणि पवित्र मानला जातो. त्यामुळे गणपतीला २१ दुर्वा अर्पण करण्याची प्रथा रूढ झाली असल्याचे मानले जाते.
Why Are 21 Durva Offered to Ganpati?
esakal
पौराणिक कथेनुसार, गणपतीने अनलासुराचा वध केल्यानंतर त्यांच्या शरीरात प्रचंड उष्णता निर्माण झाली. ती उष्णता शांत करण्यासाठी दुर्वा अर्पण करण्यात आल्या, अशी कथा आहे.
Why Are 21 Durva Offered to Ganpati?
esakal
दुर्वा शीतलता, शांतता आणि प्रसन्नतेचे प्रतीक मानल्या जातात. त्यामुळे गणपतीच्या पूजेत दुर्वा अर्पण करण्याला विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
Why Are 21 Durva Offered to Ganpati?
esakal
गणपतीच्या पूजेसाठी महागड्या वस्तूंची गरज नसते. साध्या दुर्वांनीही भक्तिभावाने पूजा करता येते. यातून साधेपणा आणि श्रद्धेचे महत्त्व अधोरेखित होते.
Why Are 21 Durva Offered to Ganpati?
esakal
गणपतीला दुर्वा अर्पण करणे हे भक्ती, श्रद्धा आणि समर्पण व्यक्त करण्याचा एक मार्ग मानला जातो. गणरायाच्या चरणी दुर्वा वाहून भक्त मनोभावे प्रार्थना करतात.
Why Are 21 Durva Offered to Ganpati?
esakal
२१ दुर्वा अर्पण केल्याने गणपतीची कृपा लाभते, अशी भक्तांची श्रद्धा आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवात आणि गणेशपूजेत ही परंपरा आजही मोठ्या भक्तिभावाने पाळली जाते.
Why Are 21 Durva Offered to Ganpati?
esakal
Why Is the Crow Black?
esakal