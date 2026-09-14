Why Is the Crow Black? : कावळ्याचा रंग काळाच का असतो? जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि रंजक कारण

बाळकृष्ण मधाळे

कावळा काळाच का असतो?

कावळा हा जगातील सर्वात हुशार पक्ष्यांपैकी एक मानला जातो. आपल्या घराच्या, परिसराच्या किंवा झाडांवर कावळे नेहमीच दिसतात. मात्र, कावळ्याचा रंग काळाच का असतो, असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला आहे का?

Why Is the Crow Black?

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कावळ्याबद्दल अनेक समज-गैरसमज

कावळ्याच्या आवाजाला आणि त्याच्या घराजवळील वावराला भारतीय संस्कृतीत अनेक अर्थ जोडले गेले आहेत. घराच्या पॅरापेटवर कावळा ओरडला तर काही ठिकाणी त्याला शुभ-अशुभ संकेत मानले जाते. लहानपणी कावळ्याशी संबंधित अनेक गोष्टीही आपण ऐकल्या आहेत.

Why Is the Crow Black?

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कावळ्याच्या रंगाचीही एक कथा

कावळ्याच्या काळ्या रंगामागे धार्मिक आणि पौराणिक कथाही प्रचलित आहेत. या कथांमध्ये कावळ्याचा पूर्वीचा रंग आणि त्याच्यावर आलेला शाप यांचा उल्लेख आढळतो.

Why Is the Crow Black?

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कावळ्याला ऋषींचा शाप?

एका पौराणिक कथेनुसार, कावळ्याला ऋषींचा शाप मिळाला होता. या शापामुळे त्याच्या शरीराचा रंग बदलून काळा झाला, असे या कथेत सांगितले जाते.

Why Is the Crow Black?

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esakal

अमृताच्या स्रोताची कथा

कथेनुसार, कावळ्याने आपल्या चोचीने अमृताचा स्रोत अपवित्र केला. कावळ्याच्या या कृतीमुळे ऋषी संतप्त झाले आणि त्यांनी त्याला शाप दिला.

Why Is the Crow Black?

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esakal

शापामुळे बदलला रंग

ऋषींनी कावळ्याला शाप देताना त्याचा शरीराचा रंग यापुढे पांढरा राहणार नाही, असे म्हटल्याचे कथेत सांगितले जाते. त्यानंतर कावळ्याचा रंग काळा झाला, अशी पौराणिक मान्यता आहे.

Why Is the Crow Black?

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esakal

खरंच कावळा पूर्वी पांढरा होता?

कावळा पूर्वी पांढरा होता आणि शापामुळे काळा झाला, ही पौराणिक कथा आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मात्र पक्ष्यांच्या पिसांचा रंग त्यांच्या आनुवंशिकता, रंगद्रव्ये आणि पिसांच्या सूक्ष्म रचनेशी संबंधित असतो.

Why Is the Crow Black?

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esakal

काळ्या रंगामागचं वैज्ञानिक कारण

कावळ्याच्या पिसांमध्ये मेलॅनिन नावाचे रंगद्रव्य मोठ्या प्रमाणात असते. यामुळे त्याची पिसे काळी दिसतात. काळ्या रंगामुळे पिसांना मजबुती आणि पर्यावरणातील काही घटकांपासून संरक्षण मिळण्यासही मदत होऊ शकते.

Why Is the Crow Black?

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esakal

कथा वेगळी, विज्ञान वेगळं!

कावळ्याच्या काळ्या रंगाबाबतची ऋषींच्या शापाची कथा ही भारतीय पौराणिक परंपरेतील रंजक मान्यता आहे. मात्र, विज्ञानानुसार कावळ्याचा रंग त्याच्या शरीरातील रंगद्रव्ये आणि आनुवंशिक वैशिष्ट्यांमुळे काळा असतो.

टीप : या लेखातील पौराणिक कथा इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या साहित्याच्या आधारे देण्यात आली आहे. या कथांमधील तथ्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी केलेली नाही.

Why Is the Crow Black?

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esakal

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