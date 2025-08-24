गणपतीला दुर्वा का आवडतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि वैज्ञानिक रहस्य

सकाळ डिजिटल टीम
गणपतीला दुर्वा का प्रीय आहेत? का आर्पण करतात गणपतीला दुर्वा जाणून घ्या काय आहेत या मागची कारणं
सर्व देव आणि ऋषीमुनी त्याच्या त्रासाला कंटाळून गणपतीकडे मदतीसाठी गेले. गणपतीने त्या राक्षसाला गिळून टाकले, पण यामुळे त्यांच्या पोटात खूप आग निर्माण झाली.
ही आग शांत करण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात आले, पण काहीही उपयोग झाला नाही. त्यावेळी काही ऋषीमुनींनी गणपतीला दुर्वा खाण्यास दिल्या. दुर्वा खाल्ल्यावर त्यांच्या पोटातील आग शांत झाली. असे म्हंटले जाते.
तेव्हापासून गणपतीला दुर्वा अतिशय प्रिय आहेत. गणपतीची पूजा करताना त्यांना दुर्वा अर्पण केल्याने ते प्रसन्न होतात, अशी मान्यता आहे.
दुर्वांमध्ये अनेक औषधी गुणधर्म आहेत. ते शरीरातील उष्णता कमी करण्यास मदत करतात आणि शरीराला थंडावा देतात. यामुळे गणपतीच्या पोटात निर्माण झालेली आग शांत झाली असावी, असे मानले जाते.
दुर्वा एक अशी वनस्पती आहे जी खूप शुद्ध आणि पवित्र मानली जाते. ती कोणत्याही वातावरणात सहज वाढते आणि तिच्यात सकारात्मक ऊर्जा असते. कोणत्याही देवतेला अर्पण करण्यासाठी ती योग्य मानली जाते.
दुर्वांमध्ये असलेले जंतूनाशक गुणधर्म (antimicrobial properties) गणपतीची मूर्ती स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात.
काही संशोधनानुसार, दुर्वांमध्ये विद्युत ऊर्जा (electromagnetic energy) शोषून घेण्याची क्षमता असते. त्यामुळे मूर्तीसमोर दुर्वा ठेवल्याने वातावरण शुद्ध राहण्यास मदत होते.