गणपती विसर्जनाच्या दिवशी दहीभाताचा नैवेद्य का देतात? जाणून घ्या कारणं

सकाळ डिजिटल टीम

नैवेद्य

गणपती विसर्जनाच्या दिवशी दहीभाताचाच नैवेद्य का दिला जातो काय आहेत या मागची कारणं जाणूनघ्या.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

शीतलता

गणपतीचा उत्सव खूप उत्साहात आणि मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. विसर्जनाच्या वेळी, बाप्पाला शांत आणि शीतल ठेवण्यासाठी दहीभाताचा नैवेद्य दिला जातो. दहीभात थंड असल्यामुळे, तो बाप्पाच्या ऊर्जेला शांत करतो, अशी श्रद्धा आहे.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

कृतज्ञता

दहीभात हे एक साधे आणि शुद्ध जेवण आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात केलेल्या सर्व सेवेबद्दल आणि आरामासाठी, बाप्पाला कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हे साधे जेवण अर्पण केले जाते.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

आरोग्य फायदे

दहीभात पचन सुधारण्यास मदत करते आणि तणाव कमी करते. तांदळामध्ये असलेल्या कार्बोहायड्रेटमुळे मेंदूत सेरोटोनिनचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता सुधारते.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

आगमनाचे निमंत्रण

काही ठिकाणी असे मानले जाते की दहीभात खाल्ल्याने बाप्पाला पुढील वर्षी लवकर येण्याची इच्छा होते.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

सात्विक

दहीभात हे सात्विक आणि शुद्ध मानले जाते, म्हणून बाप्पाच्या शेवटच्या नैवेद्यासाठी दहीभाताकडे एक योग्य पर्याय म्हणून पाहिले जाते.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

पारंपरिक दृष्टिकोन

पारंपरिक दृष्टिकोनातून, दहीभात हे दीर्घायुष्य, आरोग्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. इतर पंचपक्वानांपेक्षा दहीभात तयार करणे सोपे आहे, ज्यामुळे विसर्जनाच्या दिवशी घाईच्या वेळी ते सहज उपलब्ध होते.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

पाण्याची पवित्रता

काही धार्मिक धारणांनुसार, दहीभात पाण्यात विसर्जित केल्याने पाण्याची शुद्धता टिकून राहते, आणि जलप्रदूषण होत नाही.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

सकारात्मक ऊर्जा

दहीभात सकारात्मक ऊर्जा आणि शांतता निर्माण करते. विसर्जनाच्या वेळी बाप्पाला निरोप देताना, घरात सकारात्मक वातावरण राहावे यासाठी हा नैवेद्य दिला जातो.

Ganpati visarjan dahi bhat naivedya | sakal

गणपती ॐकार स्वरूप का असतो माहितीये?

Ganesh Chaturthi | esakal
येथे क्लिक करा