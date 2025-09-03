गणपती विसर्जनाच्या दिवशी दहीभाताचा नैवेद्य का देतात? जाणून घ्या कारणं

सकाळ डिजिटल टीम
गणपती विसर्जनाच्या दिवशी दहीभाताचाच नैवेद्य का दिला जातो काय आहेत या मागची कारणं जाणूनघ्या.
गणपतीचा उत्सव खूप उत्साहात आणि मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. विसर्जनाच्या वेळी, बाप्पाला शांत आणि शीतल ठेवण्यासाठी दहीभाताचा नैवेद्य दिला जातो. दहीभात थंड असल्यामुळे, तो बाप्पाच्या ऊर्जेला शांत करतो, अशी श्रद्धा आहे.
दहीभात हे एक साधे आणि शुद्ध जेवण आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात केलेल्या सर्व सेवेबद्दल आणि आरामासाठी, बाप्पाला कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हे साधे जेवण अर्पण केले जाते.
दहीभात पचन सुधारण्यास मदत करते आणि तणाव कमी करते. तांदळामध्ये असलेल्या कार्बोहायड्रेटमुळे मेंदूत सेरोटोनिनचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता सुधारते.
काही ठिकाणी असे मानले जाते की दहीभात खाल्ल्याने बाप्पाला पुढील वर्षी लवकर येण्याची इच्छा होते.
दहीभात हे सात्विक आणि शुद्ध मानले जाते, म्हणून बाप्पाच्या शेवटच्या नैवेद्यासाठी दहीभाताकडे एक योग्य पर्याय म्हणून पाहिले जाते.
पारंपरिक दृष्टिकोनातून, दहीभात हे दीर्घायुष्य, आरोग्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. इतर पंचपक्वानांपेक्षा दहीभात तयार करणे सोपे आहे, ज्यामुळे विसर्जनाच्या दिवशी घाईच्या वेळी ते सहज उपलब्ध होते.
काही धार्मिक धारणांनुसार, दहीभात पाण्यात विसर्जित केल्याने पाण्याची शुद्धता टिकून राहते, आणि जलप्रदूषण होत नाही.
दहीभात सकारात्मक ऊर्जा आणि शांतता निर्माण करते. विसर्जनाच्या वेळी बाप्पाला निरोप देताना, घरात सकारात्मक वातावरण राहावे यासाठी हा नैवेद्य दिला जातो.