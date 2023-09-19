गणपती ॐकार स्वरूप का असतो माहितीये?

साक्षी राऊत
गणपतीला आपण ऊँकार स्वरूप किंवा परब्रम्ह अशा विविध नावांनी ओळखतो. पण गणपतीला ऊँकार स्वरूप का म्हणातात माहितीये?
शास्त्र असे सांगते की, अहंकार, मन आणि बुद्धी यावर परिणाम कराणारा एकच नाद आहे तो म्हणजे 'ॐ'. उपनिषदामध्ये ॐचा परिणाम शरीरावर सांगताना ॐ आपल्याला जागृत करतो. झोपेच्या अवस्थेतही नेतो आणि त्यापलीकडे जाऊन आपल्यातील चेतना जागृत करतो असे सांगितले आहे.
गणपतीचे स्वरूप ॐचे असल्यामुळे तो आपला अहंकार, मन आणि बुद्धी या तीन गोष्टींवर परिणाम करून आपल्याला सकारात्मक कृती करण्यास भाग पाडते.
अथर्वशीर्षामध्ये कानाने चांगले ऐकणे, चांगले बोलणे, मनात कटुता नको, अशी प्रार्थना सुरुवातीलाच केलेली आहे. त्या पद्धतीने कृती करण्याची प्रेरणाच गणपतीमुळे मिळते. असा अर्थ सांगितला आहे.
'आपल्याला तीन माकडांची स्थिती माहिती आहेच. वाईट ऐकू नका, वाईट बोलू नका आणि वाईट पाहू नये.' अशा तीन गोष्टी आचरणात आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
बाप्पा आपल्याला सकारात्मकता आणि स्फुर्ती प्रदान करतो. तेव्हा यंदाच्या गणेश चतुर्थीला सकारत्मकतेच्या दिशेने पुढची वाटचाल करण्याचा प्रयत्न करूयात.
आज घरोघरी बाप्पाचे आगमन झाले असून सगळीकडे जल्लोषाचे वातावरण आहे.
