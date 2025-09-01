गणपती विसर्जनाची योग्य पद्धत; पर्यावरणाची काळजी घेत साजरा करा उत्सव

सकाळ डिजिटल टीम
गणपती विसर्जन हा गणेशोत्सवाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, परंतु पारंपरिक पद्धतींमुळे पर्यावरणाची हानी होऊ शकते. पर्यावरणाची काळजी घेऊन विसर्जन कसे करावे जाणून घ्या.
प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) ऐवजी शाडू माती किंवा नैसर्गिक रंगांचा वापर करून बनवलेल्या मूर्तींचे विसर्जन करा. या मूर्ती पाण्यात सहज विरघळतात आणि प्रदूषण करत नाहीत.
अनेक महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव तयार केले आहेत. नदी किंवा समुद्रात विसर्जन करण्याऐवजी या तलावांचा वापर करावा.
लहान मूर्ती असतील तर, तुम्ही एका मोठ्या बादलीत किंवा टबमध्ये पाणी घेऊन घरीच विसर्जन करू शकता. मूर्ती पूर्णपणे विरघळल्यावर ते पाणी झाडांना टाका.
मूर्ती आणि सजावटीसाठी नैसर्गिक किंवा पर्यावरणपूरक रंगांचा (उदा. हळद, गेरू) वापर करा. रासायनिक रंग जलचरांसाठी हानिकारक असतात.
सजावटीसाठी थर्माकोल आणि प्लास्टिकचा वापर करू नका. त्याऐवजी कागद, कापड, लाकूड किंवा नैसर्गिक फुलांचा वापर करा.
विसर्जनानंतर सर्व साहित्य गोळा करून त्याचे पुनर्चक्रीकरण (Recycling) करण्याचा संकल्प करा. यामुळे कचरा कमी होण्यास मदत होईल.
आपल्या सोसायटी किंवा कॉलनीमध्ये लोकांना पर्यावरणाचे महत्त्व समजावून सांगा आणि त्यांना या पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करा.
अनेक ठिकाणी मूर्ती दान करण्याची सोय उपलब्ध आहे. तुम्ही मूर्ती दान करून तिचे पुन्हा नूतनीकरण (Refurbish) करून पुढच्या वर्षी वापरण्यास मदत करू शकता.