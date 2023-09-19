मेंदूचा उभा छेद घेतला तर तो गणपतीच्या आकारासारखा दिसतो?

सकाळ डिजिटल टीम

बुद्धीचा देव

गणपती हा बुद्धीचा देव मानला जातो

ganesh chaturthi

मेंदूचा उभा छेद

मेंदूचा उभा छेद घेतला तर तो गणपतीच्या आकारासारखा दिसतो, असा काहींचा अभ्यास आहे.

ganesh chaturthi

शिवतत्त्व

शिवतत्त्व हे मूलाधारापाशी असतं. त्याच्या द्वारापर्यंतच बुद्धी जाऊ शकते; पुढे नाही.

आत्मिक स्तर

कारण शिवतत्त्व जाणणं हे बौद्धिक काम नसून ते आत्मिक स्तरावर घडत असतं.

ganesh chaturthi

बुद्धी

आत्मिक स्तरावर जाताना बुद्धी विसर्जितच करावी लागते

आत्मज्ञान

भगवद्‌गीतेत भगवानही सांगतात, आत्मज्ञान होण्यासाठी इंद्रियांचं विसर्जन मनात, मनाचं बुद्धीत आणि बुद्धीचं आत्म्यात व्हावं लागतं.

ganesh chaturthi

अनुग्रह

शिवतत्त्वापर्यंत पोहोचल्यानंतर ते शिवतत्त्वच द्वारपालरूपी बुद्धीला आपल्याकडे खेचून घेत तिच्यावर अनुग्रह करतं

आत्मतत्त्वात विसर्जन

बुद्धी आपोआप आत्मतत्त्वात विसर्जित होते.

ganesh chaturthi

बुद्धीचा संबंध मेंदूशी

बुद्धीचा संबंध मेंदूशी आणि मेंदूचा गणपतीशी जोडला जातो. राजेन्द्र खेर यांनी याबाबत 'सकाळ'मध्ये सविस्तर लेख लिहिला आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.