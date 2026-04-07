मधुमेहाच्या रुग्णांनी नक्की खावा ‘हा’ सुपरफूड! रक्तातील साखर राहील नियंत्रणात

Aarti Badade

रक्तातील साखर

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी लसूण हे एक 'सुपरफूड' असून ते रक्तातील साखरेची पातळी नैसर्गिकरित्या नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.

Garlic benefits for diabetes

इन्सुलिनच्या कार्यात सुधारणा

जेव्हा शरीर इन्सुलिनचा योग्य वापर करू शकत नाही, तेव्हा लसणाचे सेवन शरीरातील इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढवण्यास फायदेशीर ठरते.

पोषक तत्वांचा खजिना

लसणामध्ये लोह, कॅल्शियम, जस्त आणि पोटॅशियम यांसारखी महत्त्वाची पोषक तत्वे मुबलक प्रमाणात आढळतात.

हृदयविकाराचा धोका

साखर नियंत्रित करण्यासोबतच लसूण रक्ताभिसरण सुधारतो, ज्यामुळे मधुमेहींमधील हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

अँटिऑक्सिडंट्स

लसणातील अँटिऑक्सिडंट आणि दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) गुणधर्म शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करतात.

आहार आणि जीवनशैली

केवळ औषधेच नव्हे, तर आहारात लसणासारख्या औषधी घटकांचा समावेश केल्यास मधुमेहावर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येते.

सल्ल्यानुसारच करा वापर

लसणाचे औषधी फायदे अनेक असले, तरी आहारात कोणताही मोठा बदल करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

