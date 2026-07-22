बापरे! या लोकांसाठी लसूण ठरू शकतो घातक! का आणि कुणी खाऊ नये? वाचा

Apurva Kulkarni
लसूण हा शरीरासाठी चांगला असला तरी त्याचं अतिसेवन शरीरासाठी घातक ठरू शकतं.
WHO SHOULD NOT EAT GARLIC
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जर तुम्ही रिकाम्या पोटी जास्त लसूण खाल्लं तर तुमचं पोट खराब होऊ शकतं. तुम्हाला लूज मोशनचा त्रास होऊ शकतो.
GARLIC HEALTH RISKS
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जास्त प्रमाणात लसूण खाल्ला तर पोट फुगणे, पित्ताचा त्रास तसंच पचनाच्या समस्या जाणवू शकतात.
GARLIC OVERDOSE,
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तुम्ही जर जास्त प्रमाणात लसूण खाल्ला तर मळमळ, उलट्या आणि अॅसिडिटीच्या समस्या होऊ शकतात.
GARLIC EMPTY STOMACH
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तुम्ही जर रक्त पातळ करणारे औषध घेत असाल तर तुम्ही शक्यतो लसूण खाणं टाळावं.
BLOOD THINNER MEDICINE
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जास्त प्रमाणात लसूण खाल्ला तर त्वचेवर रॅशेस येऊ शकतात.
GARLIC PRECAUTIONS
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त्यामुळे लसूण खाताना योग्य प्रमाणात खावा, कोणत्याही गोष्टीचे अतिसेवन शरीरासाठी घातक ठरू शकते.
GARLIC HEALTH RISKS
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GARLIC HEALTH BENEFITS
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