तूपात भाजलेला लसूण ठरतो आरोग्यासाठी अमृत! 'हे' आहेत फायदे

Apurva Kulkarni
लसूण आणि तूप आरोग्यासाठी फायदेशीर असतं. दोन्हीची सेवन केल्यास तुमची रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यास मदत होते.
IMMUNITY BOOSTER
esakal
तसंच शरीरातील बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याचं काम लसूण आणि तूप करतं. त्यामुळे तुमचं हृदय निरोगी राहतं.
HEART HEALTH
esakal
तुम्ही जर तूप आणि लसणाचं एकत्र सेवन केलं तर तुम्हाला अॅसिडीटी आणि बुद्धकोष्टतेसारख्या समस्यामधून आराम मिळू शकतो.
BLOOD PRESSURE CONTROL
esakal
तुम्हाला जर सतत सर्दी खोकला येत असेल तर रात्री झोपण्यापूर्वी तीन तास आधी लसूण आणि तूपाचं सेवन करावं.
GARLIC WITH GHEE
esakal
तसंच तुम्हाला सतत पोटाच्या समस्या असतील तर लसून-तूप फायदेशीर ठरू शकतं. यामध्ये फायबर आणि मॅग्नेशिअम असतं. ते अपचन आणि पोटदुखी कमी करतं.
DIGESTION TIPS
esakal
जर तुम्हाला हाय ब्लड प्रेशर असेल तर तुम्हाला मजबूत ठेवण्यासाठी लसूण आणि तूप फायदेशीर ठरू शकतं.
HOME REMEDIES
esakal
तुम्ही हाय ब्लड प्रेशरसाठी तुपाऐवजी लसूण मधासोबत सुद्धा खाऊ शकता.
ACIDITY RELIEF
esakal
RAW GARLIC BENEFITS
esakal