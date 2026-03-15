कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करायचंय? मग हृदयासाठी 'हा' एक पदार्थ ठरतो रामबाण!

Aarti Badade
लसूण हा केवळ मसाला नसून निसर्गाने दिलेली एक 'लिव्हिंग फार्मसी' आहे, जी नैसर्गिक अँटीबायोटिक म्हणून काम करते.
लसणातील घटक रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि उच्च रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास अत्यंत मदत करतात.
लसूण ठेचल्यावर त्यातून 'ॲलिसिन' नावाचा मुख्य घटक बाहेर पडतो, जो बॅक्टेरिया आणि व्हायरसशी लढण्यासाठी शक्तिशाली असतो.
लसणातील 'हायड्रोजन सल्फाइड' रक्तवाहिन्यांना आराम देते, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारून हृदयावरील ताण कमी होतो.
सकाळी रिकाम्या पोटी लसणाच्या १-२ पाकळ्या कोमट पाण्यासोबत चावून खाणे आरोग्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर मानले जाते.
लसूण कच्चा आणि ठेचून खावा; ठेचल्यानंतर ५-१० मिनिटे तसेच ठेवून मग खाल्ल्यास त्यातील 'ॲलिसिन' सक्रिय होते.
लसणाची तिखट चव आवडत नसल्यास तो ठेचून मधासोबत घेतल्यास चव सौम्य होते आणि पचनाचा त्रासही कमी होतो.
ॲसिडिटी किंवा रक्त पातळ होण्याची औषधे सुरू असल्यास, लसणाचे नियमित सेवन करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.
Diabetes night routine Blood Sugar
