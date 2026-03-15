डायबिटीज रुग्णांनी लक्ष द्या! रात्रीच्या छोट्या चुका सकाळी वाढवतात शुगर

Aarti Badade

रिकाम्या पोटी साखर वाढणे

अनेकांना रात्री काहीही न खाल्ल्यावरही सकाळी रक्तातील साखर वाढलेली आढळते, यालाच 'फास्टिंग ब्लड शुगर' वाढणे असे म्हणतात.

इन्सुलिन प्रतिकार

जेव्हा शरीरातील पेशी इन्सुलिनला योग्य प्रतिसाद देत नाहीत, तेव्हा साखर पेशींत जाण्याऐवजी रक्तातच राहिल्याने शुगर लेव्हल वाढते.

अपुरी झोप आणि संप्रेरके

रात्री वारंवार जाग येणे किंवा अपुरी झोप झाल्यामुळे शरीरातील संप्रेरकांचे संतुलन बिघडून साखरेची पातळी वाढू शकते.

शरीराची नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया

पहाटेच्या सुमारास शरीर ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी काही संप्रेरके स्रवते, ज्यामुळे नैसर्गिकरित्या साखरेची पातळी थोडी वाढू शकते.

रात्रीचे जड जेवण आणि स्नॅक्स

रात्रीच्या जेवणात जास्त कर्बोदके (Carbs) असणे किंवा उशिरा स्नॅक्स खाणे हे सकाळी साखर वाढण्यामागील एक मुख्य कारण ठरू शकते.

रात्रीचे जेवण हलके आणि संतुलित ठेवा

सकाळी शुगर नॉर्मल येण्यासाठी रात्रीच्या आहारात कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेल्या भाज्या आणि प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश करा.

जेवणानंतर १५ मिनिटे चाला

रात्रीचे जेवण वेळेवर करून त्यानंतर १० ते १५ मिनिटे हलके चालल्याने पचन सुधारते आणि रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते.

तणावमुक्त राहून पुरेशी झोप घ्या

झोपण्यापूर्वी ध्यान किंवा श्वसनाचे व्यायाम केल्याने तणाव कमी होतो आणि शांत झोप लागल्यामुळे सकाळी शुगर रीडिंग नॉर्मल येण्यास मदत होते.

हार्ट अटॅक अचानक येत नाही; 2 दिवस शरीर देतं ‘हे’ संकेत!

Heart attack symptoms before 48 hours

|

Sakal

येथे क्लिक करा