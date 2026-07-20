रोज सकाळी कच्चा लसूण खाल्लात तर शरीराला मिळतील 'हे' जबरदस्त फायदे

Apurva Kulkarni
लसूण हे शरीरासाठी फायदेशीर असते. लसणामधील गुणधर्म तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत करते.
EATING RAW GARLIC
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तुम्ही जर रोज सकाळी कच्चा लसूण खाल्ला तर तुम्हाला सर्दी-खोकल्यापासून आराम मिळेल.
EMPTY STOMACH GARLIC
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सकाळी उठल्या-उठल्या कच्चा लसून खाल्ला तर रक्तवाहिन्यामधील ब्लॉकेजचा धोका कमी होतो.
CHOLESTEROL CONTROL
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मधुमेह असणाऱ्य रुग्णासाठी तर कच्चा लसूण खूप फायदेशीर ठरू शकतो. लसून शरीरातील ब्लड शुगर अचानक वाढू देत नाही.
GARLIC FOR BLOOD SUGAR
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तसंच लसणामुळे आंतड्यांमधील हानिकारक बॅक्टेरिया नष्ट होऊन अॅसिडिटीचा त्रास कमी होतो.
GARLIC NUTRITION
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सकाळी उपाशी पोटी लसून खाल्लं तर बॅड कॉलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते.
GARLIC FOR CHOLESTEROL
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लसणामुळे लिव्हरची कार्यक्षमता वाढते. तसंच रक्त शुद्ध होते. त्यामुळे चेहऱ्यावर चमक वाढते.
GARLIC FOR DIGESTION
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MALE WELLNESS
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