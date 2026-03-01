मृत्यू अचानक येत नाही, आधीच मिळतात 'हे' ५ संकेत

Yashwant Kshirsagar
हिंदू धर्मातील अठरा महान पुराणांमध्ये गरुड पुराणाचे विशेष स्थान आहे. हा ग्रंथ जीवन, कर्म आणि मृत्यूनंतर आत्म्याच्या प्रवासाशी संबंधित अनेक गोष्टी स्पष्ट करते.
गरुड पुराणानुसार, मृत्यू अचानक येत नाही, तर त्याआधी काही संकेत दिसू लागतात.
हे संकेत ओळखून, एखाद्या व्यक्तीचा अंत जवळ आला आहे असे भाकित करता येते. गरुड पुराणात वर्णन केलेल्या अशा संकेतांबद्दल जाणून घेऊया.
गरुड पुराणानुसार, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला त्यांची सावली दिसत नाही, तेव्हा ते एक अशुभ संकेत मानला जातो. हे सूचित करते की जीवनाचा अंत जवळ असू शकतो.
शिवाय, जर एखाद्या व्यक्तीला स्वप्नात त्यांचे पूर्वज दिसले आणि ते त्यांना त्यांच्यासोबत बोलावत असल्याचे दिसून आले, तर हे देखील मृत्यू जवळ येण्याचे लक्षण मानले जाते.
शास्त्रांमध्ये असेही म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या जीवनाच्या शेवटाजवळ मृत्यूचे दूत दिसू शकतात. अशा परिस्थितीत त्याला असे वाटते की कोणीतरी त्याला घेऊन जाण्यासाठी येत आहे.
गरूड पुराणानुसार, जेव्हा मृत्यूची वेळ जवळ येते तेव्हा एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यातील चांगल्या आणि वाईट कर्मांची स्पष्टपणे आठवण येऊ लागते. हे शेवटच्या क्षणांचे लक्षण असू शकते.
मृत्यू जवळ येताच, एखाद्या व्यक्तीच्या हातावरील रेषा क्षीण होऊ लागतात. काही प्रकरणांमध्ये तळहातावरील रेषा स्पष्टपणे दिसणे देखील बंद होऊ शकते.
हा लेख इंटरनेटवरील माहितीवर आधारित आहे. सकाळ याची पुष्टी करत नाही
