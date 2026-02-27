पाकिस्तानात कशी साजरी केली जाते होळी ? 'इथे' असतो सर्वात मोठा रंगोत्सव

Yashwant Kshirsagar
भारतात होळी हा रंगांचा सण म्हणून ओळखला जातो. हा सण आनंदाच आणि वाईटावर चांगल्याचा विजय यांचे प्रतीक आहे.
पाकिस्तानमध्येही हा सण दरवर्षी हिंदू समुदायाद्वारे साजरा केला जातो. चला पाकिस्तानमधील सर्वात मोठ्या होळी उत्सवाबाबत जाणून घेऊया.
पाकिस्तानात विशेषतः सिंधमध्ये होळी साजरी केली जाते. हा सण सहसा मार्चच्या सुरुवातीला येतो. या वर्षी होळी ४ मार्च रोजी साजरी केली जाणार आहे.
अल्पसंख्याकांचा सण असूनही, होळी उत्साहाने, पारंपारिक रीतिरिवाजांनी आणि मोठ्या समुदायाच्या सहभागाने साजरी केली जाते. शिवाय, स्थानिक प्रशासन देखील सुरक्षा आणि सुव्यवस्थेला देते.
पाकिस्तानमधील सर्वात मोठा होळी उत्सव कराचीमध्ये होतो. ऐतिहासिक श्री स्वामीनारायण हिंदू मंदिर या उत्सवांचे केंद्र आहे. दरवर्षी हजारो भाविक तेथे जमतात.
हा सण होलिकेच्या दहनाने सुरू होतो, त्यानंतर रंग खेळणे, भक्तीगीते, नृत्ये आणि सामुदायिक मेजवानी दिली जाते. कराचीमधील होळी विशेष आहे कारण त्यात शहराच्या विविध भागातील लोक सहभागी होतात.
सिंधमधील मिठी शहराला हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे एक आदर्श म्हणून संबोधले जाते. येथे बहुसंख्य हिंदू आहेत आणि ते केवळ धार्मिक कार्यक्रम म्हणून नव्हे तर सांस्कृतिक उत्सव म्हणून होळी साजरी करतात
मुल्तानमध्ये होळीचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. परंपरेनुसा या सणाची उत्पत्ती प्राचीन मुलतानमधील प्रल्हाद पुरी मंदिरात झाली असे मानले जाते.
कराची, मिठी आणि मुल्तान व्यतिरिक्त, लाहोर, रावळपिंडी आणि बलुचिस्तानच्या हिंदू बहुसंख्य भागातही होळी साजरी केली जाते.
