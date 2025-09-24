गॅस सिलेंडरसोबत मिळतो 10 कोटी रुपयांचा विमा

सकाळ वृत्तसेवा

गॅस सिलेंडरचा वापर

देशातील करोडो लोक दररोज एलपीजी गॅस सिलेंडरचा वापर करतात, पण अनेकांना त्यासोबत मिळणारे फायदे माहित नाहीत.

एलपीजी सिलेंडर विमा

इंडियन ऑइलच्या माहितीनुसार, एलपीजी गॅस सिलेंडरसाठी विमा दिला जातो. हा विमा अपघातानंतर आर्थिक संरक्षण देतो.

विमा कोणासाठी आहे?

हा विमा ग्राहकांच्या नावावर नाही तर इंडेन डिस्ट्रीब्युटर्स आणि PSU तेल कंपन्या घेतात.

मृत्यू झाल्यास मदत

अपघातानंतर मृत्यू झाल्यास प्रत्येक व्यक्तीसाठी ₹6,00,000 पर्यंत मदत मिळते.

वैद्यकीय खर्चासाठी मदत

उपचारासाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी ₹2,00,000 पर्यंत खर्च आणि एका घटनेत एकूण ₹30,00,000 पर्यंत कव्हरेज आहे.

संपत्तीचे नुकसान

ग्राहकाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संपत्तीला नुकसान झाल्यास ₹2,00,000 पर्यंत मदत मिळते.

वार्षिक मर्यादा

एका वर्षासाठी या विम्याची जास्तीत जास्त मर्यादा ₹10 कोटी आहे.

दावा कसा कराल?

अपघाताची माहिती लगेच आपल्या LPG डिस्ट्रीब्युटरला द्या. पुढची प्रक्रिया तेल कंपनी आणि विमा कंपनी करतील.

ग्राहकांची जबाबदारी

ग्राहकाला विमा कंपनीशी थेट संपर्क करण्याची गरज नाही. फक्त आवश्यक कागदपत्रे, जसे की मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा मेडिकल बिल, तेल कंपनीला द्यावे लागतात.

