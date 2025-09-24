गॅस सिलेंडरसोबत मिळतो 10 कोटी रुपयांचा विमा

सकाळ वृत्तसेवा
देशातील करोडो लोक दररोज एलपीजी गॅस सिलेंडरचा वापर करतात, पण अनेकांना त्यासोबत मिळणारे फायदे माहित नाहीत.
इंडियन ऑइलच्या माहितीनुसार, एलपीजी गॅस सिलेंडरसाठी विमा दिला जातो. हा विमा अपघातानंतर आर्थिक संरक्षण देतो.
हा विमा ग्राहकांच्या नावावर नाही तर इंडेन डिस्ट्रीब्युटर्स आणि PSU तेल कंपन्या घेतात.
अपघातानंतर मृत्यू झाल्यास प्रत्येक व्यक्तीसाठी ₹6,00,000 पर्यंत मदत मिळते.
उपचारासाठी प्रत्येक व्यक्तीसाठी ₹2,00,000 पर्यंत खर्च आणि एका घटनेत एकूण ₹30,00,000 पर्यंत कव्हरेज आहे.
ग्राहकाच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर संपत्तीला नुकसान झाल्यास ₹2,00,000 पर्यंत मदत मिळते.
एका वर्षासाठी या विम्याची जास्तीत जास्त मर्यादा ₹10 कोटी आहे.
अपघाताची माहिती लगेच आपल्या LPG डिस्ट्रीब्युटरला द्या. पुढची प्रक्रिया तेल कंपनी आणि विमा कंपनी करतील.
ग्राहकाला विमा कंपनीशी थेट संपर्क करण्याची गरज नाही. फक्त आवश्यक कागदपत्रे, जसे की मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा मेडिकल बिल, तेल कंपनीला द्यावे लागतात.
