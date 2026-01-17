सावधान! 'या' चुकांमुळे होऊ शकतो गॅस सिलेंडरचा स्फोट; आजच सावध व्हा

सकाळ डिजिटल टीम

सिलेंडरचा स्फोट

गॅस सिलेंडरचा स्फोट होण्यामागची मुख्य कारणं कोणती आहेत जाणून घ्या.

एक्सपायरी डेट

सिलेंडरची एक्सपायरी डेट तपासा प्रत्येक सिलेंडरच्या वरच्या पट्टीवर 'A', 'B', 'C',किंवा 'D' आणि त्यानंतर दोन अंकी वर्ष (उदा. B-26) लिहिलेले असते. ही सिलेंडरची एक्सपायरी डेट असते. मुदत संपलेला सिलेंडर कधीही घेऊ नका, कारण त्याचा धातू कमकुवत झालेला असू शकतो.

गॅसचा वास

गॅस गळतीचा वास आल्यास वीज बटणे सुरू करू नका जर घरामध्ये गॅसचा वास येत असेल, तर चुकूनही लाइट, फॅन किंवा घराचे कोणतेही इलेक्ट्रिक स्विच सुरू किंवा बंद करू नका. स्विचमधील लहानशा ठिणगीमुळे (Spark) गॅसचा स्फोट होऊ शकतो.

एलपीजी गॅस

गळती जाणवल्यास सर्वप्रथम घरातील सर्व खिडक्या आणि दरवाजे उघडा, जेणेकरून साचलेला गॅस बाहेर निघून जाईल. एलपीजी गॅस हवेपेक्षा जड असल्याने तो जमिनीलगत साचतो, त्यामुळे हवा खेळती असणे आवश्यक आहे.

रेग्युलेटर

रात्री झोपताना किंवा घराबाहेर जाताना सिलेंडरचे रेग्युलेटर न विसरता बंद करा. केवळ गॅस शेगडीचा नॉब बंद करणे पुरेसे नसते.

ज्वलनशील पदार्थ

गॅस शेगडीच्या जवळ प्लास्टिकचे डबे, कपडे, रॉकेल किंवा सॅनिटायझर यांसारखे लवकर पेट घेणारे पदार्थ कधीही ठेवू नका.

सिलेंडरचा व्हॉल्व्ह

गरम पाणी किंवा कपड्याचा वापर टाळा सिलेंडरचा व्हॉल्व्ह जाम झाल्यास त्यावर गरम पाणी टाकणे किंवा त्याला गरम कपड्याने गुंडाळणे असे प्रयोग करू नका. यामुळे सिलेंडरमधील वायूचा दाब (Pressure) अनपेक्षितपणे वाढून स्फोट होऊ शकतो.

सर्व्हिसिंग

तुमची गॅस शेगडी, पाईप आणि रेग्युलेटर यांची अधिकृत गॅस एजन्सीच्या मेकॅनिककडून दर सहा महिन्यांनी तपासणी करून घ्या. पाईपला कुठेही भेगा (Cracks) नसल्याची खात्री करा.

