जगात सर्वाधिक सोनं कोणत्या देशाकडे? भारताकडे किती?

Shubham Banubakode

सोनं का महत्त्वाचं?

गोल्ड रिझर्व्ह म्हणजे एखाद्या देशाच्या केंद्रीय बँकेकडे असलेलं अधिकृत सोनं होय. चलनावरचा विश्वास टिकवण्यासाठी सोनं महत्त्वाचं ठरतं.

global gold reserves

कुणाकडे सर्वाधिक सोनं?

World Gold Councilच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेकडे आजही जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा आहे. त्यांच्याकडे एकूण ८ हजार १०० टन पेक्षा जास्त सोनं आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर कोण?

जर्मनीकडे सुमारे ३ हजार ३०० टन सोनं असून तो जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. युरोपातील देश अजूनही सोन्यावर अधीक भर देतात.

पहिल्या पाचमध्ये कोण?

इटली आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांकडे २ हजार ४०० ते २ हजार ३०० टन इतकं सोनं आहे.

रशिया आणि चीनकडे किती?

रशिया आणि चीनकडून मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी केलं जातं आहे. दोघांकडे सध्या सुमारे २ हजार ३०० टन सोनं आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणं हाच यामागचा उद्देश आहे.

भारत पहिल्या १० मध्ये, पण…

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या ८०० ते ९०० टन सोनं आहे. त्यामुळे भारत जगात पहिल्या १० देशांत येतो. पण लोकसंख्या आणि मागणीच्या तुलनेत हा साठा कमी आहे.

स्वित्झर्लंड, जपानही शर्यतीत

स्वित्झर्लंड आणि जपानसारख्या देशांकडेही ८०० ते १००० टन इतकं सोनं आहे. हे देश आर्थिक स्थैर्यासाठी सोन्यावर भर देतात.

अलीकडच्या काळातील खरेदी

२०२२ आणि २०२३ मध्ये जगभरातील केंद्रीय बँकांनी दरवर्षी १ हजार टनांहून अधिक सोनं खरेदी केलं. हा आतापर्यंतचा विक्रमी आकडा मानला जातो.

