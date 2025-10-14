Gautam Gambhir ने कारकिर्दीत जिंकल्यात या मोठ्या स्पर्धा

Pranali Kodre
भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू आणि आत्ताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने नुकताच १४ ऑक्टोबर रोजी ४४ वा वाढदिवस साजरा केला.
जवळपास १२ वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेल्या गंभीर त्याच्या कारकिर्दीत अनेकदा अविस्मरणीय खेळी केल्या. त्याने काही उल्लेखनीय मोठ्या स्पर्धाही जिंकल्या. त्याचाच आढावा घेऊ.
गौतम गंभीर २००७ मध्ये पहिल्या टी२० वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग होता. त्याने अंतिम सामन्यात महत्त्वाची ७५ धावांची खेळी केली होती.
गौतम गंभीर २०११ वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग होता. त्याने अंतिम सामन्यात ९७ धावांची भागीदारी करताना एमएस धोनीसोबक १०९ धावांची भागीदारीही केली होती.
भारताने २०१० मध्ये जिंकलेल्या आशिया कप स्पर्धेतही गंभीर खेळला होता.
गौतम गंभीरने कर्णधार म्हणून २०१२ आणि २०१४ साली आयपीएल ट्रॉफीही जिंकली आहे.
तसेच गंभीर भारतीय संघाचा प्रशिक्षक झाल्यानंतर त्याच्या मार्गदर्शनात भारतीय संघ २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकला.
त्याआधी कोलकाता नाईट रायडर्सने गंभीर मेंटॉर असताना २०२४ आयपीएल स्पर्धाही जिंकली.
२००३ ते २०१६ दरम्यान गंभीरने २४२ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले, ज्यामध्ये त्याने १०३२४ धावा केल्या आहेत.
