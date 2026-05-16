गावाकडच्या चवीचं झणझणीत भरलेलं वांगं; खाल तर बोटं चाटत राहाल!

Aarti Badade

महाराष्ट्रीयन खाद्यसंस्कृतीची शान

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील पारंपरिक आणि अतिशय लोकप्रिय असलेला चविष्ट पदार्थ म्हणजे गावरान भरलेलं वांग.

आवश्यक मुख्य साहित्य

या रेसिपीसाठी लहान जांभळी वांगी, कांदा, भाजलेले शेंगदाणे, सुके खोबरे, चिंच-गूळ आणि पारंपरिक मसाले लागतात.

खमंग मसाला सारण तयार करा

शेंगदाणे, खोबरे आणि कांदा जाडसर वाटून त्यात तिखट, हळद, गोडा मसाला, मीठ आणि चिंच-गूळ एकत्र करा.

वांग्यांमध्ये मसाला भरा

लहान वांग्यांना क्रॉस आकारात चिरा देऊन तयार केलेला खमंग मसाला त्यात व्यवस्थित भरून घ्या.

कढईत फोडणी आणि वांगी परतणे

कढईत तेल गरम करून कांदा परता, मग भरलेली वांगी आणि उरलेला मसाला घालून हलक्या हाताने मिक्स करा.

मंद आचेवर वाफवून शिजवा

थोडं पाणी घालून झाकण ठेवा आणि मंद आचेवर २० ते २५ मिनिटे वांगी मऊ होईपर्यंत छान शिजू द्या.

गरमागरम भाकरीसोबत सर्व्ह करा

वरती ताजी कोथिंबीर भुरभुरून हे झणझणीत भरलेलं वांग ज्वारी किंवा बाजरीच्या गरम भाकरीसोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.

