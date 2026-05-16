गावाकडच्या चवीचं झणझणीत भरलेलं वांगं; खाल तर बोटं चाटत राहाल!

Aarti Badade
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील पारंपरिक आणि अतिशय लोकप्रिय असलेला चविष्ट पदार्थ म्हणजे गावरान भरलेलं वांग.
Gavran bharleli vangi
Sakal
या रेसिपीसाठी लहान जांभळी वांगी, कांदा, भाजलेले शेंगदाणे, सुके खोबरे, चिंच-गूळ आणि पारंपरिक मसाले लागतात.
शेंगदाणे, खोबरे आणि कांदा जाडसर वाटून त्यात तिखट, हळद, गोडा मसाला, मीठ आणि चिंच-गूळ एकत्र करा.
लहान वांग्यांना क्रॉस आकारात चिरा देऊन तयार केलेला खमंग मसाला त्यात व्यवस्थित भरून घ्या.
कढईत तेल गरम करून कांदा परता, मग भरलेली वांगी आणि उरलेला मसाला घालून हलक्या हाताने मिक्स करा.
थोडं पाणी घालून झाकण ठेवा आणि मंद आचेवर २० ते २५ मिनिटे वांगी मऊ होईपर्यंत छान शिजू द्या.
वरती ताजी कोथिंबीर भुरभुरून हे झणझणीत भरलेलं वांग ज्वारी किंवा बाजरीच्या गरम भाकरीसोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
