चवीला खमंग अन् आरोग्यासाठी वरदान! 'कारळ्याची' चटणी 'या' 7 समस्यांपासून ठेवते दूर

Aarti Badade

महाराष्ट्राची पारंपारिक चव

कारळ्याची (Niger Seeds) चटणी महाराष्ट्रातील घराघरात आवडीने खाल्ली जाते. ही चटणी केवळ चवीलाच खमंग नसते, तर ती पोषक तत्वांचा खजिना मानली जाते.

पचनक्रिया राहते उत्तम

कारळ्यामध्ये फायबरचे प्रमाण भरपूर असते. यामुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो आणि पचनक्रिया सुलभ होऊन पोट साफ राहण्यास मदत होते.

वजन कमी करण्यास उपयुक्त

जर तुम्हाला वजन नियंत्रित ठेवायचे असेल, तर ही चटणी नक्की खा. कारळे शरीरातील चयापचय क्रिया (Metabolism) वाढवून चरबी जाळण्यास मदत करतात.

हाडे होतात मजबूत

कॅल्शियम आणि प्रथिनांनी (Protein) समृद्ध असल्यामुळे कारळ्याची चटणी सांधेदुखीवर गुणकारी आहे. नियमित सेवनाने हाडांची घनता वाढते आणि हाडे बळकट होतात.

हृदयाचे आरोग्य आणि लोह

खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास मदत करते. यामध्ये लोह मुबलक असल्याने ॲनिमियासारख्या आजारांवर मात करता येते आणि रक्त वाढते.

त्वचा आणि थकवा

यातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेच्या सुरकुत्या कमी करून नैसर्गिक चमक आणतात. पोषक घटकांमुळे शरीरातील अशक्तपणा आणि थकवा दूर होऊन उत्साह जाणवतो.

चव वाढवण्याची खास टीप

चटणी बनवताना त्यात भरपूर लसूण, जिरं आणि सुकं खोबरं घातल्यास तिची पौष्टिकता अधिक वाढते. हिवाळ्याच्या दिवसात तर ही चटणी शरीरासाठी विशेष फायदेशीर ठरते!

