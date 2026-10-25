गाविलगड कोणी बांधला?

Aarti Badade

गाविलगड कोणी बांधला?

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात असलेल्या गाविलगड किल्ल्याचा इतिहास अनेक शतकांपूर्वीचा असून, त्याच्या बांधकामात वेगवेगळ्या राजवटींचे योगदान आहे.

Gavilgarh Fort

|

Sakal

किल्ल्याची मूळ निर्मिती

ऐतिहासिक मान्यतेनुसार, १२व्या किंवा १३व्या शतकात गवळी राजाने या ठिकाणी मातीचा किल्ला उभारला होता.

Gavilgarh Fort

|

Sakal

अहमद शाह वलीने केले दगडी बांधकाम

इ.स. १४२५ मध्ये बहामनी सुलतान अहमद शाह वली याच्या काळात गाविलगड किल्ल्याला भक्कम दगडी स्वरूप मिळाले.

Gavilgarh Fort

|

Sakal

फत्तेउल्ला इमाद उलमुल्कने केली दुरुस्ती

इ.स. १४८८ मध्ये इमादशाही घराण्याचे संस्थापक फत्तेउल्ला इमाद उलमुल्क याने किल्ल्याची दुरुस्ती केल्याचा उल्लेख आढळतो.

Gavilgarh Fort

|

Sakal

किल्ल्यावर अनेक राजवटींचे राज्य

गाविलगड किल्ल्यावर पुढील काळात गोंड राजे, मुघल आणि नागपूरकर भोसले अशा विविध सत्तांनी राज्य केले.

Gavilgarh Fort

|

Sakal

ब्रिटिशांच्या ताब्यात किल्ला कधी गेला?

१५ डिसेंबर १८०३ रोजी गाविलगड किल्ला ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला आणि त्यानंतर त्याच्या इतिहासात नवा टप्पा सुरू झाला.

Gavilgarh Fort

|

Sakal

गाविलगड किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्त्व

भक्कम तटबंदी, डोंगराळ भौगोलिक रचना आणि विविध राजवटींचा वारसा यांमुळे गाविलगड किल्ला विदर्भातील महत्त्वाच्या ऐतिहासिक दुर्गांपैकी एक मानला जातो.

Gavilgarh Fort

|

Sakal

पंढरपूर किती वर्षे जुने आहे?

Pandharpur

|

Sakal

येथे क्लिक करा