पंढरपूर किती वर्षे जुने आहे?

Aarti Badade

पंढरपूर

महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या पंढरपूरचा इतिहास १,५०० वर्षांहून अधिक जुना असल्याचे ऐतिहासिक नोंदींवरून दिसून येते.

Pandharpur

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Sakal

पंढरपूरचा सर्वात जुना उल्लेख

ऐतिहासिक माहितीनुसार, इ.स. ५१६ मधील ताम्रपटात पंढरपूरचा उल्लेख ‘पांडरंगपल्ली’ या नावाने आढळतो.

Pandharpur

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Sakal

पंढरपूरची प्राचीन नावे

प्राचीन शिलालेख आणि ताम्रपटांमध्ये पंढरपूरचा ‘पांडरंगपल्ली’ तसेच ‘पंडरगे’ अशा नावांनी उल्लेख आढळतो.

Pandharpur

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विठ्ठल मंदिराचा इतिहास

पंढरपूरमधील विठ्ठल मंदिराचे महत्त्व अनेक शतकांपासून कायम असून, हे मंदिर वारकरी संप्रदायाचे प्रमुख श्रद्धास्थान आहे.

Pandharpur

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मंदिराचा शिलालेख काय सांगतो?

उपलब्ध ऐतिहासिक नोंदीनुसार, इ.स. ११८९ मधील शिलालेख पंढरपूरमधील विठ्ठल मंदिराच्या इतिहासाशी संबंधित महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो.

Pandharpur

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वारकरी संप्रदायाची जुनी परंपरा

पंढरपूरची आषाढी आणि कार्तिकी वारी ही महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा महत्त्वाचा भाग असून, या परंपरेला अनेक शतकांचा इतिहास आहे.

Pandharpur

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Sakal

भक्ती आणि इतिहासाचा अनोखा संगम

चंद्रभागेच्या तीरावर वसलेले पंढरपूर आजही विठ्ठलभक्तांचे श्रद्धास्थान असून, प्राचीन इतिहास आणि वारकरी परंपरेमुळे या शहराला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Pandharpur

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Sakal

पुण्याजवळील मल्हारगड किती वर्षे जुना आहे?

Malhargad Fort

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