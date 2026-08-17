एकट्याने फिरण्याचा प्लॅन करताय? भारतातील 'ही' ९ ठिकाणं देतील सोलो ट्रिपचा भन्नाट अनुभव

Yashwant Kshirsagar

एकट्याने प्रवासाचे नियोजन

जर तुम्ही 'जनरेशन झेड' (Gen Z) असाल आणि भारतात एकट्याने प्रवासाचे नियोजन करत असाल, तर फिरण्यासाठी सोपे आणि पर्यटकांसाठी चांगल्या सुविधा असलेले ठिकाण निवडणे केव्हाही उत्तम. खाली दिलेली पाच ठिकाणे यासाठी उत्कृष्ट पर्याय आहेत.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

ऋषिकेश

ऋषिकेश हा एक उत्तम पर्याय आहे; येथे तुम्हाला गंगेच्या काठावर शांत वातावरण मिळेल आणि त्याचबरोबर योग, ध्यान, कॅफे व साहसी उपक्रम यांसारख्या गोष्टी एकाच ठिकाणी अनुभवता येतील.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

म्हैसूर

जर तुम्हाला धावपळीच्या जीवनापासून दूर जाऊन शहराचा निवांत अनुभव घ्यायचा असेल, तर म्हैसूरला भेट देण्याचा विचार नक्की करा.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

पुद्दुचेरी

फ्रेंच क्वार्टरमधील रंगीबेरंगी रस्ते, समुद्रकिनारा, आकर्षक कॅफे आणि शांत वातावरण यांमुळे हे ठिकाण एकट्याने प्रवासासाठी अतिशय योग्य आहे.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

गोकर्ण, कर्नाटक

जर तुम्हाला गोव्यासारखा समुद्रकिनाऱ्याचा अनुभव हवा असेल पण गर्दीपासून दूर राहायचे असेल, तर गोकर्ण हा तुमच्यासाठी एक उत्कृष्ट पर्याय आहे.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

वर्कला, केरळ

अरबी समुद्राच्या काठावर वसलेले वर्कला हे ठिकाण येथील लाल रंगाचे खडक (red cliffs), शांत समुद्रकिनारे आणि सुंदर सूर्यास्तासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्ही समुद्रकिनाऱ्यावर आराम करू शकता, सर्फिंग शिकू शकता आणि समुद्रकिनाऱ्यालगतच्या कॅफेचा आनंद घेऊ शकता.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

जयपूर

जर तुम्हाला डोंगर किंवा समुद्रकिनाऱ्यांपेक्षा इतिहास आणि संस्कृतीमध्ये अधिक रस असेल, तर जयपूर हे भेट देण्यासाठी एक अप्रतिम ठिकाण आहे.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स, उत्तराखंड

उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात वसलेली 'व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स' पावसाळ्यात रंगीबेरंगी फुलांनी बहरून जाते. पर्वतांच्या कुशीत आणि हिरवळीने वेढलेले हे ठिकाण निसर्गप्रेमी आणि ट्रेकिंगची आवड असलेल्यांसाठी एखाद्या नंदनवनापेक्षा कमी नाही.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

चेरापुंजी, मेघालय

मेघालयातील चेरापुंजी हे येथील दाट हिरवळ, धबधबे आणि 'लिव्हिंग रूट ब्रिजेस' (झाडांच्या मुळांपासून बनलेले पूल) यासाठी जगप्रसिद्ध आहे. डावकी नदीचे स्वच्छ पाणी आणि नोहकलिकाई धबधबा ही पाहण्यासारखी दृश्ये आहेत.

Best Solo Travel Destinations

|

esakal

अमेरिकेतील घरांवर पाण्याच्या टाक्या का नसतात? कारण वाचून व्हाल थक्क!

Why America Has no Rooftop Water Tanks

|

esakal

येथे क्लिक करा