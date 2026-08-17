अमेरिकेतील घरांवर पाण्याच्या टाक्या का नसतात? कारण वाचून व्हाल थक्क!

Yashwant Kshirsagar
भारतात जवळपास प्रत्येक घराच्या छतावर पाण्याची टाकी बसवलेली असते.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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मग, अमेरिकेतील घरांच्या छतांवर पाण्याच्या टाक्या का नसतात? चला जाणून घेऊया.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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अमेरिकेत घरांच्या छतांवर पाण्याच्या टाक्या न दिसण्याचे कारण म्हणजे तिथली विशिष्ट पाणीपुरवठा सिस्टिम.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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अमेरिकेतील पाण्याच्या स्रोतांमध्ये नद्या, तलाव आणि भूगर्भातील पाण्याचा समावेश होतो.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
esakal
या स्रोतांपासून मिळणारे पाणी प्रथम मोठ्या जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये नेले जाते, जिथे त्यावर स्वच्छता आणि गाळण्याची प्रक्रिया केली जाते.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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त्यानंतर, शुद्ध केलेले पाणी थेट पाईपलाईनद्वारे घरांपर्यंत पोहोचवले जाते. हे पाणी इतके स्वच्छ असते की, बहुतेक शहरांमध्ये लोक नळाचे पाणी थेट पितात.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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साधारणपणे, यासाठी वेगळ्या फिल्टरची गरज भासत नाही; तरीही, ज्या भागात पाण्याची गुणवत्ता खराब असते, तिथे रहिवासी अतिरिक्त फिल्टर्सचा वापर करतात.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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अमेरिकेतील पाणीपुरवठा प्रणाली ही दाबावर आधारित असते. पाईपलाईनमध्ये पाण्याचा दाब कायम राखला जातो, ज्यामुळे २४ तास पाणीपुरवठा सुनिश्चित होतो.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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पाणी जमिनीखालून जाणाऱ्या पाईप्सद्वारे पुरवले जात असल्याने, छतावर पाण्याची टाकी ठेवण्याची गरज नसते.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकेच्या अनेक भागांत पडणारी प्रचंड थंडी; जर छतावर टाकी ठेवली, तर त्यातील पाणी गोठू शकते.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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त्यामुळे, रहिवाशांना अखंड पाणीपुरवठा मिळावा यासाठी ही प्रणाली जमिनीखालून जाणाऱ्या पाईप्सद्वारे पाणी पुरवण्याच्या पद्धतीने तयार करण्यात आली आहे.
Why America Has no Rooftop Water Tanks
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