अमेरिकेतील घरांवर पाण्याच्या टाक्या का नसतात? कारण वाचून व्हाल थक्क!

Yashwant Kshirsagar

भारत

भारतात जवळपास प्रत्येक घराच्या छतावर पाण्याची टाकी बसवलेली असते.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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कारण

मग, अमेरिकेतील घरांच्या छतांवर पाण्याच्या टाक्या का नसतात? चला जाणून घेऊया.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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विशिष्ट सिस्टिम

अमेरिकेत घरांच्या छतांवर पाण्याच्या टाक्या न दिसण्याचे कारण म्हणजे तिथली विशिष्ट पाणीपुरवठा सिस्टिम.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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esakal

पाणीपुरवठा

अमेरिकेतील पाण्याच्या स्रोतांमध्ये नद्या, तलाव आणि भूगर्भातील पाण्याचा समावेश होतो.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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जलशुद्धीकरण

या स्रोतांपासून मिळणारे पाणी प्रथम मोठ्या जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये नेले जाते, जिथे त्यावर स्वच्छता आणि गाळण्याची प्रक्रिया केली जाते.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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पाईपलाईन

त्यानंतर, शुद्ध केलेले पाणी थेट पाईपलाईनद्वारे घरांपर्यंत पोहोचवले जाते. हे पाणी इतके स्वच्छ असते की, बहुतेक शहरांमध्ये लोक नळाचे पाणी थेट पितात.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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शुद्धता

साधारणपणे, यासाठी वेगळ्या फिल्टरची गरज भासत नाही; तरीही, ज्या भागात पाण्याची गुणवत्ता खराब असते, तिथे रहिवासी अतिरिक्त फिल्टर्सचा वापर करतात.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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esakal

२४ तास पुरवठा

अमेरिकेतील पाणीपुरवठा प्रणाली ही दाबावर आधारित असते. पाईपलाईनमध्ये पाण्याचा दाब कायम राखला जातो, ज्यामुळे २४ तास पाणीपुरवठा सुनिश्चित होतो.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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esakal

पाईपलाईन

पाणी जमिनीखालून जाणाऱ्या पाईप्सद्वारे पुरवले जात असल्याने, छतावर पाण्याची टाकी ठेवण्याची गरज नसते.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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esakal

प्रचंड थंडी

आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकेच्या अनेक भागांत पडणारी प्रचंड थंडी; जर छतावर टाकी ठेवली, तर त्यातील पाणी गोठू शकते.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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esakal

उपाय

त्यामुळे, रहिवाशांना अखंड पाणीपुरवठा मिळावा यासाठी ही प्रणाली जमिनीखालून जाणाऱ्या पाईप्सद्वारे पाणी पुरवण्याच्या पद्धतीने तयार करण्यात आली आहे.

Why America Has no Rooftop Water Tanks

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esakal

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