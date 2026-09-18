आंघोळ न करताही डेटवर जाण्याचा ट्रेंड! Gen Z मध्ये का चर्चेत आहे ‘Unpolished Look’?

Aarti Badade

आंघोळ न करताही डेटवर जाण्याचा ट्रेंड व्हायरल?

Gen Z मध्ये चर्चेत असलेला ‘Unpolished Look’ नक्की काय आहे?

Gen Z Unpolished Look trend

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Sakal

‘Unpolished Look’ म्हणजे

स्वतःला अगदी नैसर्गिक पद्धतीने सादर करणं! कमी मेकअप, साधी हेअरस्टाइल आणि कमीत कमी तयारी हा या लूकचा भाग आहे.

Gen Z Unpolished Look trend

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Sakal

‘जसे आहोत तसे राहा’ हा विचार आहे!

सोशल मीडियावरील अनेक तरुण फिल्टर आणि दिखाव्यापेक्षा आपलं खरं रूप दाखवण्याला महत्त्व देत आहेत.

Gen Z Unpolished Look trend

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Sakal

Instagram मुळे हा ट्रेंड झपाट्याने चर्चेत आला!

‘No Shower Date’ आणि ‘Real Date Look’सारख्या ट्रेंडिंग कंटेंटमुळे त्याला मोठी लोकप्रियता मिळाली.

Gen Z Unpolished Look trend

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Sakal

नैसर्गिक लूक आणि अस्वच्छता एकच नाही!

मेकअप किंवा स्टायलिंग टाळलं तरी वैयक्तिक स्वच्छता आणि ताजेपणाकडे दुर्लक्ष करणं योग्य मानलं जात नाही.

Gen Z Unpolished Look trend

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Sakal

Gen Z डेटिंगमध्ये

सैल कपडे, हलका मेकअप आणि साधा लूक यामुळे परफेक्ट दिसण्याचा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

Gen Z Unpolished Look trend

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Sakal

लूक नव्हे तर वागणंही महत्त्वाचं!

आत्मविश्वास, चांगलं संभाषण आणि स्वच्छता यांचा समतोल साधणं हा या ट्रेंडमधून घेतला जाणारा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

Gen Z Unpolished Look trend

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Sakal

शुगर लो झाल्यावर काय खावे? ग्लुकोज, ज्यूस की साखर?

eat when blood sugar is low

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Sakal

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