शुगर लो झाल्यावर काय खावे? ग्लुकोज, ज्यूस की साखर?

Aarti Badade
थरथर, घाम, चक्कर, अशक्तपणा किंवा हृदयाची धडधड वाढणे ही हायपोग्लायसेमियाची लक्षणं असू शकतात.
eat when blood sugar is low
Sakal
साखर 70 mg/dL पेक्षा कमी झाली तर सावध व्हा! या स्थितीला हायपोग्लायसेमिया किंवा लो ब्लड शुगर म्हटलं जातं आणि वेळीच उपाय करणे महत्त्वाचे असते.
eat when blood sugar is low
Sakal
सुमारे 15 ग्रॅम पटकन शोषले जाणारे कार्बोहायड्रेट, जसे ग्लुकोज टॅब्लेट, ग्लुकोज जेल, साखरपाणी, मधपाणी किंवा फळांचा रस घेता येतो.
eat when blood sugar is low
Sakal
पीनट बटर, बटर कुकीज किंवा आईस्क्रीम लगेच खाऊ नका! यामध्ये चरबीचे प्रमाण जास्त असल्याने साखरेचे शोषण तुलनेने मंद होऊ शकते.
eat when blood sugar is low
Sakal
लक्षणं कमी झाली नाहीत किंवा रक्तातील साखर अजूनही कमी असेल तर पुन्हा सुमारे 15 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट घेण्याची गरज भासू शकते.
eat when blood sugar is low
Sakal
इन्सुलिन किंवा मधुमेहाची औषधे, जेवण चुकणे किंवा उशिरा घेणे, जास्त व्यायाम अथवा औषधांचा जास्त डोस यामुळे साखर कमी होऊ शकते.
eat when blood sugar is low
Sakal
व्यक्ती बेशुद्ध असेल किंवा गिळता येत नसेल तर तोंडाने काहीही देऊ नका! झटके, बेशुद्धावस्था किंवा तीव्र गोंधळ असल्यास अन्न-पेय घशात अडकण्याचा धोका असतो, त्यामुळे तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्या.
eat when blood sugar is low
Sakal
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Sakal